Catherine O'Hara se confiesa sobre Michael Keaton, compañeros de reparto de Bitelchús 2: "Es muy sexy. Es una locura decirlo"

El 6 de septiembre se estrena en cines Bitelchús Bitelchús, la secuela de la conocida película de 1988 y que está protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega. Los actores se encuentran de promoción de la cinta y en una entrevista la actriz Catherine O'Hara, quien también participa en la película, se ha deshecho en halagos hacia el que un día fuera Batman.

La revista GQha realizado un perfil de Keaton, quien vuelve a meterse en la piel de este terrorífico personaje 36 años después. Con motivo de esta publicación, el medio ha hablado con O'Hara, quien le ha dedicado unas bonitas palabras a su compañero de reparto.

Michael Keaton vuelve a ser Bitelchús | Warner Bros.

"Aportó su energía a Bitelchús", comentó la actriz al medio. "Así es Michael: muy rápido, lleno de ideas locas y muy libre. Es muy sexy. Es una locura decirlo de Bitelchús", confiesa la intérprete de Solo en casa.

Aunque no es la única que elogia al actor, pues el director de la película, Tim Burton, también se ha referido a Keaton de esta manera: "Fue como una extraña reunión familiar. Fue muy extraño, pero lo más extraño es que Michael se metió tanto en el papel que, en cierto modo, daba miedo. Quiero decir, para alguien que no quería hacerlo, parecía encauzarlo muy rápidamente. Fue muy emocionante y surrealista".

Esa nostalgia familiar se vivirá también en la gran pantalla, pues esta segunda parte reúne a tres generaciones de la familia Deetz en Winter River. La hija rebelde, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente.

En esta secuela se suma al reparto original de la primera cinta Jenna Ortega, quien interpreta a Astrid. Sobre esta oportunidad de participar en la cinta, la actriz reveló a Entertainment Tonight a principios de este año que ha sido "lo más divertido que ha hecho en un plató". "Visualmente fue muy emocionante. Todo era práctico. Creo que no usamos mucho CGI (imágenes generadas por ordenador) ni nada por el estilo. Todo el mundo hizo un trabajo increíble. Me sentí tan afortunada de estar allí, fue una locura... No puedo esperar a que la gente lo vea", añadió.

Willem Dafoe, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Michael Keaton, Monica Bellucci y Tim Burton | Gtres

A estos anteriores actores se suman otros importantes nombres como Monica Belluci, Willem Dafoe, Justin Theroux y Danny DeVito, quien aparece con un inesperado cameo.