El proyecto, titulado The Beatles A Four-Film Cinematic Event, fue anunciado el año pasado y será dirigido por Sam Mendes. Se trata de cuatro películas independientes, cada una narrada desde el punto de vista de un integrante del grupo, que llegarán a los cines el 7 de abril de 2028.

En el reparto, Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr, Harris Dickinson encarnará a John Lennon y Joseph Quinn se pondrá en la piel de George Harrison.

Las primeras imágenes han salido a la luz gracias al Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), cofundado por Paul McCartney en 1996. La institución ha compartido una serie de postales promocionales con los actores caracterizados como los Fab Four, escondidas por el campus para que los estudiantes las encontraran.

En la postal de Mescal, el actor aparece recreando la imagen de McCartney en los inicios del grupo, aparentemente en la etapa de The Cavern Club, luciendo camiseta básica y el característico corte de pelo de los años 60. Por su parte, Keoghan aparece como Starr con una camisa de lunares blancos y negros, corbata con estampado paisley y auriculares colgados al cuello.

Las otras imágenes muestran a Dickinson como Lennon cantando frente a un micrófono, con auriculares y las icónicas gafas redondas, mientras que Quinn aparece como Harrison en un primer plano, con melena ondulada hasta los hombros, evocando la estética clásica del guitarrista.

Junto a las imágenes, LIPA ha escrito: "¡Nos han regalado postales exclusivas que promocionan las nuevas películas de los Beatles! Las hemos escondido por LIPA y queremos que los estudiantes las encuentren", convirtiendo el primer vistazo al reparto en una acción promocional tan creativa como nostálgica.

Este adelanto marca el primer contacto visual con uno de los proyectos biográficos más ambiciosos de la historia reciente del cine musical, y anticipa el enorme interés que rodeará a las cuatro películas hasta su estreno.