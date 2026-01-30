Ethan Hawke estalla contra Tom Cruise: "Ahora todos parecen inferiores"

Ethan Hawke ha reflexionado abiertamente sobre cómo Tom Cruise ha transformado las reglas del estrellato en Hollywood, hasta el punto de generar presión entre sus compañeros de profesión.

El actor ha hablado del tema durante el Festival de Cine de Sundance, mientras promocionaba su nuevo drama histórico The Weight. En una entrevista concedida a Variety, Hawke ha abordado el creciente protagonismo de las acrobacias realizadas por los propios actores, una conversación que inevitablemente lo ha llevado a mencionar a Cruise.

Tom Cruise en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 | Getty

"Tom Cruise ha cambiado por completo las expectativas de los actores", afirma Hawke. "Una parte de mí se enfada con el paso de los años porque, de alguna manera, todos se sienten inferiores si usan un equipo de especialistas", ha reconocido, dejando claro que admira el compromiso físico del actor, pero cuestiona el estándar que ha impuesto en la industria.

Hawke explica que precisamente lo que más disfrutó del rodaje de The Weight fue alejarse de ese modelo de cine espectáculo. "No hubo acrobacias ridículas. Es humano. No se trata de que las cosas exploten", ha señalado. Según el actor, la mayoría de las escenas exigentes eran acciones realistas que los propios intérpretes podían asumir sin recurrir a secuencias propias del cine de superhéroes.

Tom Cruise en una escena de Misión Imposible: Sentencia Final | Cordon Press

Las declaraciones de Hawke reabren un debate recurrente en Hollywood: hasta qué punto la entrega física extrema de estrellas como Cruise ha elevado el listón de forma poco realista para el resto de actores, especialmente en un momento en el que la autenticidad y el realismo conviven con la espectacularidad más extrema en la gran pantalla.