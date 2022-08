Ya han pasado más de 10 años desde que las aventuras en Hogwarts acabaron para Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe. Una experiencia que para ellos, por mucho que pase el tiempo, siempre será inolvidable. Y así lo dejan ver cada vez que hablan de su paso por 'Harry Potter', tanto para los mejores como para los peores recuerdos.

Aquel trío protagonista ha seguido después sus respectivos caminos por separado, y en particular Emma Watson, quien siempre ha demostrado su autonomía y su independencia al respecto. Ya cuando empezó en el papel de Hermione, no pudo contar del todo con el apoyo de sus padres, y aquello le obligó a seguir su camino en solitario, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Estos son algunos actores que estuvieron a punto de protagonizar 'Harry Potter' |

Una independencia que ha mantenido después de acabar la saga y que ha demostrado incluso en sus decisiones respecto a su imagen pública. Es más, al acabar las películas de 'Harry Poter', sorprendió a sus fans con su nuevo corte de pelo, después de haberlos acostumbrado durante mucho tiempo a su larga melena de maga.

Tal y como contó en una entrevista a Collider, tuvo sus motivos para hacerlo y para ella fue muy importante tener siempre la misma determinación a la hora de tomar ese tipo de decisiones: "No le dije a nadie que iba a hacerlo, porque sabía que me iban a juzgar. Simplemente lo hice y esperé a ver la reacción de la gente".

Alex Watson junto a su hermana Emma Watson | Gtres

Como dijo también entonces a Marie Claire, la decisión ya estaba tomada desde mucho antes, pero sus compromisos con 'Harry Potter' le impidieron cambiar de look: "Quería hacerlo desde que tenía 16 años, y cuando acabó 'Harry Potter' en junio, yo ya necesitaba un cambio. Fue muy simbólico para mí. Está muy corto, especialmente detrás y por los lados. Y es muy liberador pensar que puedo llevar el pelo así por la calle sin estar comiéndome la cabeza".

Una liberación que no pudo tener antes, ya que su contrato para las películas de la saga de magos conllevaba un compromiso firmado de que no podía alterar su apariencia. Algo muy habitual en la adolescencia que ella no pudo vivir debido a su fama y reconocimiento como actriz.

Seguro que te interesa:

Emma Watson y Rupert Grint confiesan en la reunión que casi abandonaron 'Harry Potter'