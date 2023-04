Millie Bobby Brown presume de su imponente anillo de compromiso en su nuevo vídeo

Con el reciente anuncio de la boda de Millie Bobby Brown, que se prometía con su novio Jake Bongiovi la semana pasada, los fans de 'Stranger Things' quedaron impactados por la sorpresa.

Pero la actriz, que tiene 19 años, está muy enamorada y parece tenerlo muy claro: "Te he querido ya tres veranos, cariño, y los quiero todos", le dedicaba a Jake con las fotos del compromiso. La letra de la canción de amor de Taylor Swift, 'Lover'.

Su post con la foto del compromiso donde se la ve emocionadísima se ha llenado de mensajes de shock y de enhorabuena, y cuenta con más de 12 millones de likes, que se dice pronto.

Poco después Millie ha reaparecido en sus redes con un nuevo vídeo donde se dirige a sus fans. El post está enfocado al nuevo lanzamiento de su marca, en un principio de maquillaje, Florence by Mills, que ahora está diversificando.

Pero lo que más ha captado la atención de los fans es el enorme diamante que tiene en el dedo. Millie aparece con un look muy casual y natural, con gafas de sol en la cabeza, pero al final del vídeo se besa la mano para lanzar un gesto cariñoso de despedida y los seguidores no han perdido detalle de la llamativa pieza de joyería.

Millie Bobby Brown muestra su anillo de compromiso | Instagram

"Si me conocéis, sabéis que no puedo empezar mi día sin el café de la mañana. Estoy tan emocionada de poder compartir por fin Florence By Mills Coffee con todos vosotros! Lo hemos pasado genial creando y probando el café delicioso y no puedo esperar para que todos probéis la colección", asegura la joven con una gran sonrisa.

"Con muchas ganas de todas nuestras charlas de café juntos!", añade con corazones.