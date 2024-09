Michael Keaton amenaza con utilizar su nombre real, por fin: Michael Douglas

Michael Keaton, el aclamado actor conocido por papeles icónicos como Bitelchús, a quien vuelve dar vida, recientemente ha revelado que planea volver a usar su nombre real: Michael John Douglas. Esta decisión viene tras más de cinco décadas utilizando su seudónimo profesional, Michael Keaton, un nombre que eligió debido a las estrictas reglas del Sindicato de Actores de Cine que prohíben que dos artistas registrados compartan el mismo nombre.

Keaton comenzó su carrera a mediados de los años 70, cuando descubrió que no podía usar su nombre real porque ya había otro Michael Douglas en el mundo del entretenimiento: el reconocido actor de películas como Wall Street o The Game. No solo eso, también existía un popular presentador de programas de entrevistas llamado Mike Douglas.

Obligado a encontrar una solución rápida, Keaton improvisó su nombre artístico. En una reciente entrevista con People, ha compartido la divertida y casual anécdota detrás de esta decisión: "Estaba mirando… no recuerdo si era una guía telefónica. Debí pensar: No sé, déjame pensar en algo. Y luego dije: Oh, eso suena razonable".

Michael Keaton en Beetlejuice | Warner Bros.

El nombre Keaton lo acompañó a lo largo de toda su exitosa carrera, convirtiéndose en sinónimo de algunos de los personajes más memorables del cine contemporáneo. Desde su participación en comedias de los 80, hasta sus trabajos aclamados en películas como Birdman, que le valió una nominación al Oscar, Keaton ha sido una figura constante en Hollywood bajo ese seudónimo. Sin embargo, la conexión con su nombre real nunca se perdió.

Ahora, a los 72 años, Keaton ha decidido que es momento de volver a sus raíces y combinar su nombre artístico con su apellido de nacimiento, anunciando que en el futuro será acreditado como "Michael Keaton Douglas". Según explica, ya había planeado usar este nombre en los créditos de la película Knox Goes Away, la cual protagonizó y dirigió, pero olvidó insistir en que el cambio se reflejara a tiempo.

Michael Keaton | GTres

"Dije: Oye, solo como advertencia, mi crédito será Michael Keaton Douglas. Y se me fue por completo de las manos. Y olvidé darles tiempo suficiente para ponerlo y crearlo. Pero eso sucederá", le ha comentado Keaton a People.

A pesar de esta transición hacia el uso de su nombre completo, los créditos de su última película, Bitelchús, Bitelchús, la esperada secuela de la comedia de culto dirigida por Tim Burton, aún lo presentan como Michael Keaton. No obstante, la intención de cambiar su nombre sigue en pie, y será solo cuestión de tiempo que veamos en los créditos el nombre "Michael Keaton Douglas", marcando un completo retorno a su identidad original.