Manu Ríos habla de su relación con Pedro Pascal tras pasar "mucho calor" rodando lo nuevo de Almodóvar

El aclamado director de cine Pedro Almodóvar última los preparativos para el estreno de su nuevo western queer 'Extraña forma de vida', que se presentará en la 76 edición del Festival de Cannes. Esta producción de El Deseo cuenta en su reparto con rostros muy conocidos como el protagonista de 'Sinister', Ethan Hawke, la estrella emergente de 'Élite' Manu Ríos y uno de los actores del momento, Pedro Pascal.

Desde su aparición en 'Narcos', Pedro Pascal ha llegado alo más alto de su carrera y gracias a su humildad, espontaneidad y carisma se ha ganado el cariño de todo el público. Con sus impecables apariciones en 'The Mandalorian', 'The Last of Us' y 'Juego de Tronos' se ha consolidado como uno de los actores más queridosde Hollywood y formará parte del reparto de la próxima entrega de 'Gladiator 2'.

Pedro Pascal y Ethan Hawke en el corto de Pedro Almodóvar 'Extraña forma de vida' | El Deseo

Se espera con ansias ver su papel en el nuevo proyecto de Almodóvar y el director ha dado algunas claves para conocer más a fondo el proyecto. Ha asegurado en el comunicado oficial del festival de Cannes que el título del filme hace referencia al famoso fado de Amalia Rodrígues en el que "se sugiere que no hay existencia más extraña que vivir dando la espalda a los propios deseos". Además, la grabación del filme tuvo lugar en el desierto de Tabernas, en Almería, y esta ubicación obligó a pisar tierras españolas a todos sus actores donde se forjaron lazos de amistad entre los protagonistas.

En una entrevista para Variety en la alfombra roja de la Met Gala, Manu Ríos aseguraba que durante el rodaje coincidía a menudo con el protagonista de 'The Mandalorian' y pasó buenos momentos detrás de cámaras junto a él: "Pasé mucho tiempo con Pedro. Es el mejor. Hacía mucho calor porque grabábamos en un desierto al sur de España. Por lo que pasábamos mucho rato sin hacer nada y solo hablábamos". El actor aseguraba que los rumores de su sentido del humor son ciertos: "Es un tipo muy divertido. Fue muy divertido".

El corto se estrena el próximo 26 de mayo de la mano de BTeam Pictures y el propio Almodóvar en una aparición en el podcast de Dua Lipa describió la película como "western queer", en el sentido de que hay dos hombres y se aman".