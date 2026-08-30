Coyote vs. Acme, de película maldita a batir récords: su inesperado éxito tras tres años cancelada

Coyote vs. Acme ha tenido un viaje casi tan accidentado hasta su estreno como el popular personaje de dibujos animados. La nueva película de los Looney Tunes ha llegado finalmente a las salas estadounidenses este 28 de agosto, tres años después de que Warner Bros. decidiera cancelar su estreno cuando la película ya estaba terminada.

Sin embargo, el resultado ha estado por encima de las expectativas y se ha convertido en uno de los títulos mejor recibidos de la franquicia.

La película dirigida por Dave Green, con Will Forte, Lana Condor y John Cena en el reparto, ha supuesto el mejor estreno histórico de Ketchup Entertainment, la compañía independiente que rescató la película. Además, se ha colocado en lo más alto del ranking de críticas positivas en Rotten Tomatoes de películas de los Looney Tunes.

Escena de Coyote vs. Acme con Will Forte | Cordon Press

Pero, ¿por qué Warner Bros. decidió no estrenarla? Todo comenzó en 2023, cuando la compañía optó por cancelar Coyote vs. Acme como parte de una estrategia para obtener un beneficio fiscal. La película, cuyo presupuesto rondaba los 70 millones de dólares, estaba completamente terminada, pero el estudio consideró que era más conveniente asumir la pérdida que afrontar los costes de distribución y marketing.

No fue un caso aislado ya Warner tomó similares con otros proyectos como Batgirl y Scoob! Holiday Haunt, en plena etapa de reestructuración de Warner Bros. Discovery.

La decisión provocó una enorme polémica en Hollywood, especialmente porque Coyote vs. Acme ya estaba hecha y había obtenido buenas reacciones en pases de prueba.

Escena de Coyote vs. Acme | Cordon Press

Finalmente, Warner permitió que los cineastas buscaran otro distribuidor y Ketchup Entertainment adquirió los derechos de la película por unos 50 millones de dólares y la acaba de llevar a cines.

Por su parte, Will Forte publicó un emotivo mensaje en redes sociales celebrando el estreno: "Se trata de esperanza y determinación. Se trata de luchar contra la injusticia, y se trata de la importancia de la amistad y la importancia de la comunidad. Y esto último me toca la fibra sensible porque pasamos por momentos difíciles con esta película, y solo gracias al apoyo de la comunidad estamos aquí hoy, viéndola. Nos apoyasteis incondicionalmente y luchasteis sin descanso por esta película. La mayoría de vosotros, sin siquiera haberla visto. Así que os estaré eternamente agradecido, y quiero que sepáis que estoy muy emocionado de que la veáis porque creo que os daréis cuenta de que valió la pena la lucha".