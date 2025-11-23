Christopher Nolan fue contratado para dirigir Troya más de 20 años antes de La Odisea

Christopher Nolan ha revelado a la revista Empire que Warner Bros. lo fichó originalmente para dirigir la épica Troya más de dos décadas antes de que el cineasta levantara su ambiciosa adaptación de La Odisea de Homero. Según explica, los acontecimientos representados en aquella primera historia están íntimamente conectados con su nueva película, motivo por el cual afirma que su visión de "La Odisea" no surgió de la nada, pese a que muchos fans se sorprendieron al descubrir su interés por la epopeya griega.

"Originalmente, Warner Bros. me contrató para dirigir Troya. Wolfgang [Petersen] la había desarrollado, así que cuando el estudio decidió no seguir adelante con su película de superhéroes [Batman vs. Superman], la quiso recuperar", explica Nolan. "Al final, era un mundo que me interesaba mucho explorar. Lo he tenido en mente durante mucho tiempo. Ciertas imágenes, en particular. Cómo quería manejar el caballo de Troya, cosas así".

A finales de los 90, Wolfgang Petersen venía de encadenar éxitos masivos como Air Force One y The Perfect Storm cuando decidió apartarse de Troya para centrarse en su propia versión de Batman v Superman para Warner Bros. Por su parte, Nolan acababa de consolidar su salto al cine de grandes estudios tras dirigir el thriller Insomnia en 2002, también para Warner. El estudio quería que él tomara el relevo en Troya. Y, en un curioso giro del destino, Nolan cuenta a Empire que Warner recuperó el proyecto para devolverlo a Petersen y, como "premio de consolación" —tal y como lo definió el coguionista David S. Goyer en el podcast Happy Sad Confused—, le ofreció dirigir Batman Begins.

La Troya de Petersen, finalmente protagonizada por Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom y Diane Kruger, llegó a los cines en el verano de 2004 con críticas mixtas, pero rozando los 500 millones de dólares en la taquilla mundial. Al año siguiente, Nolan estrenó Batman Begins, punto de partida de una trilogía que se convertiría en una de las más influyentes y exitosas de la historia de Warner Bros.

Con su próxima La Odisea, Nolan cierra por fin un círculo creativo y lleva a la gran pantalla la guerra de Troya desde una perspectiva completamente nueva. Matt Damon encabeza el reparto como Odiseo, acompañado por Tom Holland como su hijo Telémaco. El elenco incluye además a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal.

"Como cineasta, buscas huecos en la cultura cinematográfica, cosas que no se han hecho antes", explica Nolan sobre su motivación para adaptar la obra homérica. "Y lo que vi es que toda esta gran mitología cinematográfica con la que crecí —las películas de Ray Harryhausen y otras— nunca la había visto realizada con el peso y la credibilidad que una gran superproducción de Hollywood en formato IMAX podía aportar".