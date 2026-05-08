La Fiesta del Cine regresa en junio: estas son las nuevas fechas para entradas a 3,5 euros

Una nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los días 8, 9, 10 y 11 de junio, con entradas durante esos cuatro días al precio especial de 3,5 euros en cualquier película de la cartelera.

En total, más de 320 cines se han adherido a esta edición, cuya venta de entradas comenzará a partir del miércoles 3 de junio por internet, tanto en las webs de los cines como en las plataformas habituales o en taquilla.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, busca mostrar el agradecimiento de la industria a los espectadores y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

Esta nueva edición de la Fiesta del Cine contará, un año más, con un spot promocional realizado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Este año ha sido creado por los alumnos del proyecto Ópera Prima de ESCAC y rinde homenaje a su cine favorito con un género poco habitual hasta ahora, el musical, que el director Adrián Pachón ya exploró en su cortometraje Terapias y Mazmorras.

El spot cuenta con guion de Adrián Pachón e Irene Almirante y música original de Arnau Ferrer, bajo la dirección del propio Pachón. Aarón Vilarinho se ha encargado de la dirección de fotografía, Irene Almirante de la dirección de arte y Pol Arazuri de la producción ejecutiva, con VFX a cargo de Animum. El spot está protagonizado por Arlet Gijón.

El mejor resultado que ha obtenido la Fiesta del Cine en todas sus ediciones fue en octubre de 2016, con 2,6 millones de espectadores, seguido de octubre de 2019, con 2,3 millones de asistentes.