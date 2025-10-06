Channing Tatum critica que los actores se sienten obligados a hacer malas películas para que "los paguen"

En los últimos años, el mundo del entretenimiento ha vivido una transición acelerada hacia las plataformas de streaming, cambiando radicalmente la manera en que se financian, producen y consumen las películas y series.

Para actores como Channing Tatum, que han construido su carrera bajo el modelo tradicional, esta transformación ha generado nuevos desafíos y ha provocado reflexiones sobre la calidad y el futuro del cine en un mercado cada vez más digitalizado.

En una reciente entrevista durante el programa Hot Ones, Tatum ha abordado este tema con preocupación por la calidad de las producciones.

"Creo que ahora, cuando te piden hacer una película, o intentas que se haga, es un abanico de posibilidades muy confuso, y a veces parece que te incentivan a hacer cosas malas para que te paguen, en lugar de hacer algo realmente bueno", explicaba el actor.

"Para la gente que realmente ve estas cosas y para la gente que quiero que vea estas películas, la persona que era de niño... Quiero buenas películas", continuaba.

Sin embargo, el actor de Magic Mike también puntualizaba: "Pienso: 'Quiero invertir mi dinero en buenas películas'. Es un momento muy difícil, pero creo que la disrupción traerá algo bueno. Lo creo. Creo que las plataformas de streaming llegaron por una razón, y tenía que cambiar, tenía que transformarse".

Channing ha hecho un análisis de su carrera, a través de un juego en el que adivinaba trabajos en los que había participado basándose en el resumen.

Su repertorio va desde películas como Querido John (2010), la cual ha calificado como "genérica", hasta Deadpool o Lobezno sobre las que decía: "Estuve en ella durante dos segundos, así que no me siento parte de eso".

El actor se encuentra promocionando su próxima película Roofman, basada en una historia real, que llega a los cines el próximo 10 de octubre.