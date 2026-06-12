Callum Turner, el favorito para ser James Bond, se moja sobre si será el elegido: "Es todo muy extraño"

Callum Turner se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los nombres propios de la temporada cinematográfica internacional.

Tras meses de intensas especulaciones y debates entre los expertos cinematográficos, el actor ha decidido romper su silencio para hablar abiertamente sobre los incesantes rumores que le posicionan como el candidato favorito para meterse en la piel del agente secreto más famoso del mundo, James Bond.

El revuelo en torno a su figura ha crecido de manera exponencial después de situarse en la primera línea de la crónica social. Y es que el británico viene de protagonizar una de las noticias más comentadas del año tras confirmarse la polémica boda millonaria de Dua Lipa y Callum Turner en plena calle, un blindado festejo de tres días en Sicilia que paralizó por completo el centro histórico.

La boda de Dua Lipa y el actor Callum Turner en Londres | Cordon Press

Sin embargo, ser el marido de la estrella del pop no es el único motivo por el que su teléfono no ha dejado de sonar. En una reciente entrevista concedida a The Hollywood Reporter, han preguntado al actor de Animales Fantásticos directamente sobre si asumirá el testigo de Daniel Craig en la franquicia de espionaje.

Intentando eludir la gran pregunta y con una notable timidez, Turner ha respondido con total naturalidad: "Sé tanto como tú, de verdad, sé tanto como tú".

A pesar de no querer confirmar ni desmentir si aceptaría formalmente el trabajo en caso de recibir la oferta, sí ha querido detallar el curioso impacto que está teniendo esta situación en su entorno más cercano: "Te voy a contar lo gracioso de todo esto de Bond: ¡Hasta tus mejores amigos te preguntan, te mandan mensajes personas con las que no has hablado en 10 años, y no sabes nada! Es una situación muy extraña, que algo esté pasando y que a la vez no pase nada. Sinceramente, no sé nada. Simplemente me resulta bastante divertido".

A pesar de su prudencia, el actor cuenta con grandes respaldos dentro de la industria. Estrellas de la talla de George Clooney, quien le dirigió en el drama de 2023 The Boys In The Boat, ya le han dado públicamente su aprobación afirmando que sería un agente "genial" porque reúne todas las cualidades necesarias: "Es alto, guapo, encantador y británico, así que es el tipo perfecto para hacerlo".

Con este voto de confianza, el nombre de Turner toma fuerza en una disputada lista de aspirantes donde también figuran otros rostros muy cotizados del momento, en un contexto donde Hollywood miraba también a Jacob Elordi como el próximo James Bond y con el debate de si el actor es demasiado guapo para ser espía.

Lo único seguro es que la decisión final de Amazon se hará esperar, ya que la producción está planificando el relanzamiento de cara a un horizonte fijado, como mínimo, para el año 2028.