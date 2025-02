Zoe Kravitz asegura que se "preocupa mucho" por Channing Tatum y aclara cuál es su relación tras su ruptura

Zoe Kravitz y Channing Tatum se conocieron en 2021 cuando ambos trabajaron juntos en la película Parpadea dos veces, dirigida por la propia actriz. Pero tras tres años de relación y un compromiso de por medio, ambos decidieron separarse en octubre de 2024, pocos meses después de promocionar por varias ciudades su película juntos.

Recientemente, Kravitz ha sido vista paseando por las calles de Nueva York junto al actor Noah Centineo, lo que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales sobre un posible nuevo romance.

A pesar de la ruptura, la actriz nunca ha tenido malas palabras para su expareja y ahora ha reafirmado, durante una entrevista a Elle, el cariño y la admiración que aún siente por él, revelando cuál es la actual relación que ambos mantienen.

"Me preocupo mucho por él", confiesa. "Tiene mucho más por delante y creo que se encuentra en un momento en el que, como actor, se siente muy seguro y la gente está viendo diferentes facetas de él".

Kravitz también expresó su entusiasmo por el crecimiento profesional de Tatum: "Tiene mucho que ofrecer, así que estoy emocionada de que la gente siga siendo testigo de eso".

Channing Tatum y Zoë Kravitz en la premiere de Blink Twice | Reuters

Para Kravitz, la ruptura no ha cambiado su percepción sobre el actor ni ha aguado su debut como directora con la película que estrenaron hace unos meses, alegando: "Me encanta esto que hicimos juntos. Estoy muy feliz de que todo esto haya sucedido. Me siento muy agradecida de que hayamos podido emprender ese viaje juntos".

La actriz deja claro que, aunque su relación haya terminado, el respeto y la gratitud hacia su ex-prometido siguen intactos, demostrando que su ruptura fue amistosa y ambos se siguen guardando un cariño especial.