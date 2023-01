Tobey Maguire no cierra las puertas a volver a interpretar a SpiderMan: "¿Por qué no iba a querer hacerlo?"

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel trajo consigo una expansión de personajes nunca antes vista gracias a su multiverso. Si bien en 'Doctor Strange 2' los fans pudieron ver a versiones alteradas de algunos de sus héroes favoritos y otras caras nuevas, en 'SpiderMan: Sin camino a casa' el gran aliciente fue volver a ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire de nuevo en el papel de Peter Parker.

De hecho, el regreso de Tobey fue uno de los más aplaudidos en las salas de cines y es que no solo volvía a interpretar al trepamuros de Marvel, también regresaba a una gran producción después de varios años apartado de las cámaras.

Ahora, un años después de haber arrasado en taquilla, el propio actor de 'Babylon' ha hablado de cómo fue la experiencia y se ha referido a la posibilidad de volver a ponerse el traje de SpiderMan para más películas después de desvelar recientemente a su SpiderMan favorito como puedes ver en el vídeo de arriba.

Tobey Maguire en el estreno de 'Babylon' | Getty

"Cuando era niño, veía películas de superhéroes. Creo que hay muchas películas e intérpretes fantásticos que se lo toman en serio. Tal vez antes era más errático y con el tiempo se ha vuelto todo más cohesivo", ha declarado en la página web de Marvel.

"He oído a personas hablar sobre cómo nuestras películas con Sam Raimi fueron una especie de punto de inflexión en estas producciones, lo cual es realmente agradable y un honor", siguió explicando.

¿Volverá Tobey Maguire a interpretar a SpiderMan?

El intérprete desveló lo que dijo cuando contactaron con él: "Yo estaba como '¡Por fin!' Recibí la llamada e inmediatamente vine a hacer esto. No sin nervios, ya sabes", ha añadido asegurando que sintió mucha emoción por volver.

"Me encantan estas películas y me encantan todas las distintas series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: '¿Vendrías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?' o '¿vendrías para hacer esta película o leer esta escena o hacer algo de SpiderMan?', mi respuesta sería un '¡sí!'. ¿Por qué no iba a querer hacerlo?", reflexionó Tobey, cuyos seguidores esperan impacientes más escenas de los tres SpiderMan juntos.