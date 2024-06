Kevin Spacey cuenta entre lágimas que está en la quiebra y con una deuda millonaria: "No sé dónde voy a vivir"

En los últimos años la vida de Kevin Spacey ha dado un vuelco. El actor, que tenía una brillante carrera en Hollywood y dos Oscar a Mejor Actor a sus espaldas, fue acusado de doce delitos por agresión sexual. Un escándalo que ha terminado hundiendo su carrera.

Hace más de un año comenzó el juicio contra Spacey, como puede verse en el vídeo de arriba. Mientras esto sucedía, el intérprete se ha tenido que enfrentar también a las deudas. Ahora, en el programa Uncensored de Piers Morgan ha dicho entre lágrimas que no tiene dinero ni dónde vivir. El actor de 64 años ha compartido que su casa de Baltimore está embargada y que se vende en una subasta.

"No estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar allí House of Cards", ha comenzado explicando visiblemente afectado. Ha admitido que pudo pagar sus deudas, pero que no ha podido evitar declararse en quiebra. Cuando se le ha preguntado cuánto dinero tiene él ha dicho: "Ninguno". Al parecer, tiene una deuda "millonaria" que incluye "muchas facturas legales" que no ha podido pagar, junto con su casa.

El presentador le ha preguntado qué iba a hacer ahora y él ha contestado "volver al ruedo", dando a entender que quiere trabajar de nuevo. No ha sido declarado culpable ni responsable en los múltiples juicios y demandas que ha enfrentado, pero ha admitido haber "superado los límites" en el pasado al "ser demasiado hábil tocando a alguien sexualmente de una manera que no sabía que no quería en ese momento". Con respecto a esto, ha añadido que una persona debe "dejarte saber que no quiere hacerlo para que entiendas que no es consensuado y dejes de hacerlo".

"Estoy de acuerdo en que la palabra 'manosear' es una palabra extraña. Yo personalmente he acariciado a la gente. He sido amable con la gente. Así es como soy. Estás insinuándote a alguien, no quieres ser agresivo. Quieres ser amable. Quieres ver si van a responder positivamente. Creo que la palabra 'manosear' no es una palabra que asocio con mi experiencia", ha dicho el actor a Piers Morgan.

"No me comportaré nunca de la manera en que lo hecho antes, jamás", ha terminado de decir Kevin Spacey.