EN EL MUSEO DE LA ACADEMIA
Zoe Kravitz muestra su tatuada espalda desnuda enseñando algunos de los más de 50 tatuajes que cubren su cuerpo
Zoe Kravitz ha deslumbrado en la alfombra roja del Museo de la Academia con un vestido que dejaba su espalda al aire y mostraba varios de los más de 50 tatuajes que tiene la actriz.
Publicidad
Si hay algo que caracteriza a Zoe Kravitz, es su pasión por los tatuajes, y prueba de ello son los más de 50 que tiene repartidos por todo su cuerpo.
La actriz aprovecha cada oportunidad para mostrarlos, como ocurrió recientemente en la alfombra roja del Museo de la Academia, donde lució un vestido con la parte de atrás descubierta que dejaba a la vista distintos diseños que cubrían la mitad superior de su espalda.
El look de Zoe coincide con el que lucía unos días antes Angelina Jolie en la presentación de su nueva película Couture en Roma. Jolie también llevó un vestido con la espalda escotada, dejando al aire sus grandes tatuajes.
La similitud en el estilo de los diseños de ambas celebridades ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, donde algunos comentan que los tatuajes de Zoe parecen inspirados en los de Jolie: "Sin duda tiene vibras de Jolie", comentaba un usuario en X.
Pero ese no fue el único detalle en el que se han fijado sus seguidores, y es que Kravitz asistía sola, sin Harry Styles al evento. Zoe y Harry mantienen un romance desde hace meses y, aunque ellos no hayan hablado públicamente respecto al tema, se han dejado ver paseando de la mano y compartiendo momentos con familia y amigos.
Publicidad