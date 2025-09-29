Tras prometerle un bebé en los Oscar: Kieran Culkin aparece junto a su mujer y presumiendo de embarazo

Han pasado 14 años desde que Cupido lanzara una flecha directamente a Kieran Culkin y Jazz Charton. En esta década y media, mucho ha pasado para ambos; aunque, seguramente, pocas cosas han sido tan importante como el nacimiento de sus dos hijos.

Ahora, la pareja se prepara para recibir a su tercer bebé. La propia Charton lo ha anunciado en sus redes sociales, revelando que ya está de nueve meses y que, aún así, ha tenido la suerte de ver el show de Keanu Reeves en vivo. Ambos han acudido a la obra de teatro del eterno Neo, Waiting for Godot, donde han mostrado al mundo su felicidad compartida.

Esta noticia, por bonita que sea, no deja de ser curiosa. Un recordatorio de lo que sucedió en la gala de los Oscar de este mismo año, cuando Kieran subió al escenario para recoger la estatuilla por su papel en A real pain.

El actor de Succession pidió a la Academia que no le pusieran la típica música alertando del final de su discurso. Así, el ganador comenzaba a contar una historia sobre su relación con Charton y una curiosa apuesta que los unía.

"Hace como un año, estaba en un escenario como este y, con mucha estupidez, dije públicamente que quería tener un tercer hijo con ella porque me había dicho que si ganaba el premio me lo daría", comentaba Culkin haciendo referencia al premio Emmy que ganó por la serie de HBO Max. Una promesa que ahora ha cumplido.

Kieran Culkin y Jazz Charton | Cordon Press

Sin embargo, esto no era más que la antesala y es que el actor quería tener cuatro hijos. "Te daré cuatro cuando ganes el Oscar": fue lo que Kieran contó sobre la respuesta que Charton le dio en ese momento. Una apuesta que ella hizo tranquila porque, según su marido, es "una mujer de poca fe" (siempre entre risas).

Así pues, el anuncio del nuevo embarazo es el primer paso para cumplir con su palabra. No obstante, ante los ojos de todo el mundo, todavía faltaría uno más para concluir el pacto de los Oscar.

"Vamos a darle caña a esos niños, ¿qué dices?", terminaba el discurso Kieran el 2 de marzo de 2025. Pero solo hay que echar las cuentas para darse cuenta que, para aquel entonces, Charton ya estaba embarazada de su tercer niño.