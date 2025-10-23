Dakota Johnson explica su obsesión por los 'naked dresses' y Melanie Griffith tiene algo que ver

Dakota Johnson se ha convertido en una de las estrellas más deslumbrantes de las alfombras rojas debido a su estilo en el que combina elegancia y sensualidad, y es que la actriz suele apostar por looks que no dejan a nadie indiferente.

Entre sus elecciones más icónicas destacan los llamados naked dresses, prendas de telas ligeras y transparencias que dejan ver gran parte de la piel, generando controversia en cada aparición pública.

Mientras algunos consideran que estos estilismos son excesivamente reveladores, otros aplauden su capacidad para lucir sofisticada y segura sin renunciar a la sensualidad.

Johnson, que ha hecho de este estilo una de sus señas de identidad en multitud de eventos, ha explicado el motivo detrás de su predilección por los naked looks en una entrevista con Vogue Alemania.

Dakota Johnson | Cordon Press

Cuando le han preguntado a la actriz si "un vestido desnudo podría ser 'demasiado sexy'", ella respondía: "Realmente no me importa".

"He podido usar algunos de los vestidos más bonitos y me siento guapa con ellos, así que los uso", añadía.

"A veces esos vestidos me quedan bien. Pero también hay algunosque nos hemos probado y no me quedan nada bien. Depende de la forma, el acabado, el color y todo lo demás", ha explicado Dakota.

"Así que si encuentro un vestido bonito con el que me siento cómoda, ¡claro que quiero usarlo! Y es divertido llevar un vestido sexy", señalaba.

Dakota Johnson en la Fundación Kering en Nueva York | Reuters

La estrella de 50 sombras de Grey atribuye parte de su confianza al ejemplo de su madre, Melanie Griffith, quien le enseñó a amar su cuerpo y a valorarse desde joven: "Mi madre era muy abiertasobre el tema de los cuerpos".

"Nos enseñó a cuidar nuestro cuerpo y amarlo, y que es hermoso", decía Johnson. "Y creo que eso es muy importante para una niña, porque constantemente nos dicen que no somos losuficientemente buenas".

Dakota Johnson en la premiere de Madame Web | Cordon Press

Uno de los últimos looks de este estilo que utilizó la intérprete fue durante la gala de la Kering Foundation en Nueva York, donde optó por un vestido negro de encaje de Gucci, que dejaba entrever la ropa interior.

Otros de los naked looks más destacados de Dakota, también de Gucci, son el vestido transparente plateado confeccionado en malla metálica con efecto telaraña, que utilizó en el estreno de Madame Web; y el vestido azul cobalto, con un corsé de encaje translúcido y falda de tul que llevó en el Festival de Cine de Zúrich.