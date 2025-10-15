Katy Perry grita a su público que ya no está soltera mientras Orlando Bloom es testigo en primera persona: Tras pillarla con Justin Trudeau

Este verano, tras meses de rumores, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron oficialmente su separación, poniendo fin a una relación de casi una década por "diferencias irreconciliables".

A través de un comunicado conjunto, subrayaron que su prioridad absoluta sería el bienestar de su hija Daisy, de 5 años, y que continuarían ejerciendo una crianza compartida basada en el respeto mutuo.

A lo largo del verano, han surgido diversas especulaciones donde se relacionaba a la expareja con otras celebridades, entre las que estaba el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

A finales de julio Katy y Justin fueron fotografiados cenando en un lujoso restaurante de Montreal y ahora han salido a la luz unas fotografías obtenidas por el Daily Mail de la cantante y el político besándose en un yate.

Lejos de desmentirlo o ignorar el tema, Perry ha alimentado las sospechas con comentarios durante uno de sus conciertos en Londres, al que han asistido Orlando y su hija, según The Sun.

En el momento en que la cantante subía a dos fans al escenario, uno de ellos le pidió matrimonio diciéndole: "Escuché que estabas soltera", a lo que Katy se rio y respondió: "Me lo deberíashaber preguntado hace 48 horas".

"No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo... pero ya no", continuaba dando un incentivo más a los fans para pensar que hablaba de Trudeau.

Una fuente ha hablado con el medio sobre el hecho de que Bloom estuviese en el momento en que la artista hacía las declaraciones: "Katy siempre se ha burlado de sí misma en el escenario, por lo que los chistes sobre su vida amorosa no lo habrían ofendido".

Cuando empezaron a circular los primeros rumores de un posible romance entre Perry y Trudeau, el actor reaccionó a la noticia con unos emoticonos de aplausos en redes sociales, en un gesto que fue tomado por los fans como un intento de restarle importancia.

De esta forma, Orlando estaba entre el público junto a su hija mientras Katy Perry gritaba al mundo que ya no está soltera. Pero ambos han demostrado que tienen una relación muy buena después de haber roto, ya que los pudimos ver juntos este verano de vacaciones después de haber anunciado su ruptura.

Por su parte, Justin se divorció de su exmujer, la presentadora Sophie Gregoire, en 2023 después de 18 años de matrimonio y tres hijos en común.