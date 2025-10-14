El comentado cambio físico de Mandy Moore que ha dejado a todos en shock: "¿Qué se ha hecho en la cara?"

Mandy Moore fue una estrella adolescente en los años 2000. Como cantante, vendió millones de álbumes por todo el mundo; aunque esto no fue más que el punto de partida de una dilatada carrera que pronto dio el salto a la industria del cine. Con Un paseo para recordar se ganó el corazón de los espectadores y, desde entonces, la hemos podido ver en todo tipo de producciones. Su éxito más reciente llegó con This is us, la serie sobre tres hermanos que tuvo más de 100 episodios durante sus seis temporadas.

Tras el final en 2022, Moore apareció en la serie Dr. Death tan un año después. Sin embargo, desde 2023 no es común verla en pantalla; hasta ahora, que ha vuelto a acaparar las miradas de los fans. Y es que ha aparecido en una alfombra roja prácticamente irreconocible. Fue en los Inspiration Awards 2025, el pasado 26 de septiembre y ya ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, dejando claro que el cambio de look ha sorprendido a todos.

Mandy Moore | Cordon Press

A sus 41 años, Moore se mostró con una blusa de seda blanca, una minifalda negra con medias y unos tacones de punta. También llamó la atención su pintalabios rojo. Un estilo que está dando mucho de qué hablar.

"Sigo en shock con que esta persona sea Mandy Moore", comparte una usuaria de X. Un comentario al que se han sumado muchas otras personas igual de sorprendidas.

"Mandy Moore de pronto es otra persona", "Está muy lejos del rostro que tuvo al nacer" o "¿qué carajos se hizo en la cara?" son otras tantas reacciones que la actriz ha suscitado en redes.

Mientras que algunos han optado por especular sobre posibles tratamientos de estética o intervenciones quirúrgicas, otros simplemente se han limitado a destacar que el tiempo pasa de forma natural.

La actriz no ha respondido a estos comentarios; mientras ya se prepara para sus próximos lanzamientos. Si bien ha estado un par de años alejada del sector, Mandy Moore tiene dos nuevos proyectos en marcha: The Breadwinner, una comedia, y Thread, un spin-off de Insidious.