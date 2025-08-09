Brad Pitt recibe el apoyo de Ines de Ramon tras la muerte de su madre: "Tiene una relación muy estrecha con su familia"

La madre Brad Pitt, Jane Etta Pitt, falleció el 5 de agosto a los 84 años, según informó TMZ. El actor y sus dos hermanos pequeños, Doug y Julie, fueron criados en Springfield, Missouri, por su madre y su padre William, en el seno de una familia de clase trabajadora.

La sobrina de Brad, Sydney, hija de Doug, le dedicó a Jane unas emotivas palabras en Instagram, confirmando la noticia pese al silencio de su familia: "Mi dulce abuela, aún no estábamos listos para que te fueras, pero saber que finalmente eres libre para cantar, bailar y pintar de nuevo lo hace un poco más fácil. Si conocías a la abuela, sabías que tenía el corazón más grande. Ella se preocupaba profundamente por todos y todo, sin hacer preguntas".

Mientras el protagonista de F1 está de luto, su novia, Ines de Ramon, no se ha separado de él, según ha contado una fuente cercana de la pareja a People: "Apoya a Brad en su duelo por la pérdida de su madre. Ella quiere estar ahí para él y Brad le está permitiendo ser esa persona".

"Ines también tiene una relación muy estrecha con la familia de Brad", ha afirmado otra fuente. La modelo "se puso en contacto de inmediato para enviar sus condolencias en cuanto se enteró de la noticia".

Brad Pitt y su novia Ines de Ramon en la premiere de F1 en Nueva York | Reuters

La relación de Ines con Brad cada vez es más cercana e incluso se ha comentado que el intérprete no descarta volver a casarse a pesar de que admitiera en el pasado que no quería pasar por el altar de nuevo.

Días antes de la muerte de su madre, Brad Pitt había comenzado el rodaje de la secuela de Érase una vez en Hollywood, dirigida por David Fincher, en la que retoma su papel de Cliff Booth, por el que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto.