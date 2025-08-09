El homenaje de Tom Hanks al fallecido Jim Lovell, el astronauta del Apolo 13 y del famoso "Houston, tenemos un problema"

Jim Lovell, astronauta de la NASA y comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, ha muerto a los 97 años.

Su epopeya espacial quedó en el recuerdo de todos tras la película de 1995 que dirigió Ron Howard y protagonizaron Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris y Tom Hanks en el papel de Lovell.

Tom Hanks, Gary Sinise y Bill Paxton en Apolo 13 | Universal Pictures

Tras su fallecimiento, el actor le ha dedicado unas palabras de cariño y le ha recordado con admiración en Instagram: "Hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros a lugares a los que no iríamos solos. Jim Lovell, quien durante mucho tiempo había ido más lejos en el espacio y por más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta, era ese tipo de persona. Sus numerosos viajes alrededor de la Tierra y hasta lugares tan cercanos a la Luna no fueron hechos por la riqueza o la fama, sino porque desafíos como esos son los que impulsan el curso de la vida y quién mejor que Jim Lovell para hacer esos viajes. En esta noche de luna llena, él pasa a los cielos, al cosmos, a las estrellas. Que Dios te acompañe en este próximo viaje, Jim Lovell.

Tom Hanks y Jim Lovell | Cordon Press

Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la misión Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después del despegue.

Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase: "Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí", que más tarde acabaría popularizándose como "Houston, tenemos un problema".