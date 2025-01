Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds de burlarse de él en Deadpool por su pelea con Blake Lively

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively continúa dejando titulares, esta vez con un detalle que involucra a Ryan Reynolds. Según el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, el actor cree que un personaje en la reciente película Deadpool y Lobezno se inspira en él de forma despectiva, lo que ya era motivo de especulación en redes sociales.

El personaje en cuestión, 'Nicepool', destaca por sus comentarios fuera de lugar y un aspecto que algunos consideran una parodia directa de Baldoni, incluyendo un moño característico. En una escena de la película, Nicepool comenta: "Tenéis que ver a Ladypool, acaba de tener un bebé pero uf, sigue conservando la figura", a lo que Deadpool responde: "No creo que debas decir eso". Nicepool replica: "No pasa nada, me identifico como feminista".

Además, una escena eliminada recientemente filtrada añade más leña al fuego. En ella, Nicepool se describe como "un aliado feminista" cuyo propósito en la vida es "llevar un podcast que monetice el movimiento de las mujeres", lo que haría referencia al podcast feminista de Baldoni, 'Man Enough' (cuya copresentadora dimitió al comenzar las alegaciones contra él).

¿Y qué ocurre con Nicepool al final de la película? Es disparado multitud de veces por Ladypool, personaje al que interpreta Blake Lively, mientras Deadpool (Ryan Reynolds) lo usa como escudo humano. Y todo ocurre enfrente de una floristería, localización clave de la película It Ends With Us.

El abogado de Baldoni no ha dudado en alzar la voz sobre el tema en su aparición en The Megyn Kelly Show. Refiriéndose directamente al personaje, Freedman declaraba: "Lo que pienso de esto es que, si tu esposa está siendo de verdad acosada sexualmente, no te burlas de Justin Baldoni. No hay duda de que se refiere a Justin. Quiero decir, cualquiera que vea ese moño... Si alguien ha sido realmente acosado sexualmente, no te burlas de ello. Es un tema serio".

El caso ha estado lleno de tensión desde que Lively presentó acusaciones contra Baldoni por acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us. Baldoni, por su parte, las ha negado categóricamente, interponiendo una contrademanda por difamación en la que sostiene que las acusaciones están fuera de contexto y destinadas a perjudicar su carrera.

Vistas las escenas, ¿tú qué piensas? ¿Es Nicepool un simple personaje humorístico más, o un dardo envenenado en una disputa que ya ha capturado la atención de todo Hollywood?