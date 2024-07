Los papeles de las hijas de Ryan Reynolds y Blake Lively en Deadpool y Lobezno que te has perdido

Deadpool y Lobezno ha llegado arrasando a la taquilla y a los corazones de los fans de Marvel que añoraban emocionarse y sorprenderse como antaño. Si aún no la has visto y no quieres SPOILERS , será mejor que no sigas leyendo.

Ryan Reynolds lo ha vuelto a hacer con una cinta irreverente, llena de nostalgia y de guiños meta que rompen la cuarta pared con descaro.

Pero de entre todos los espectaculares cameos que tiene la película, hay algunos muy tiernos de los que probablemente no te diste cuenta.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman en una escena de Deadpool y Lobezno | Marvel Studios

Hablamos de las propias hijas de Reynolds con Blake Lively. Las pequeñas no tenían suficiente con ser protagonistas de canciones de Taylor Swift como 'betty', ahora han aparecido en la cinta (curiosamente calificada para mayores) de su padre.

Lady Deadpool en el tráiler de Deadpool y Lobezno | Marvel Studios

Más allá del revuelo que ha causado la aparición de Lady Deadpool, que según los créditos del film era efectivamente Blake Lively, aunque no llegamos a verle nunca la cara, los retoños del matrimonio también tienen su participación.

Empezamos por Inez Reynolds, que le da voz a Kidpool y tiene una frase insultando a su padre de forma muy...creativa. James también aparece en los créditos como "Mutante Gritando", probablemente en la batalla contra los esbirros de Cassandra Nova.

Ryan Reynolds y Blake Lively con sus hijas James e Inez | Getty

Y por último la primera aparición de su cuarto hijo, el bebé Olin, cuya risita es la que se oye con Babypool.

Parece que el gran proyecto de Reynolds ha sido todo un asunto familiar, además de haberlo podido compartir con su gran amigo Hugh Jackman, que no se sale indemne en la película a todo tipo de pullitas, con el humor que tanto les gusta.