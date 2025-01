Se filtra un audio de Justin Baldoni devastado al verse marginado por Blake Lively y el equipo de It Ends With Us

La batalla entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue acaparando toda la atención, con nuevos detalles sobre la tensión entre ambos.

Tras la contrademanda presentada por Baldoni y la aparición pública de Ryan Reynolds en medio del escándalo, han salido a la luz nuevos datos sobre un incidente ocurrido durante la premiere de It Ends With Us en Nueva York, evento que, para muchos, fue el origen de las sospechas de que había problemas entre los protagonistas.

Brandon Sklenar junto a Blake Lively y Ryan Reynolds | Gtres

Entre las pruebas presentadas para la demanda de Justin Baldoni, algunos medios han obtenido un mensaje de voz en el que contaba su malestar por la marginación y actitud de frialdad que experimentó por parte de varios miembros del equipo durante la premiere.

En el audio filtrado, Baldoni describe con frustración su experiencia: "Me sentí completamente ignorado. La frialdad era evidente, y después de tantos meses trabajando juntos, esperas algo diferente...". Aunque el actor no menciona nombres directamente, las tensiones con Blake Lively parecen haber influido en el ambiente del evento.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

"Lo que podría haber sido una de las noches más hermosas de mi vida en términos profesionales, literalmente me mandaron al sótano con todos mis amigos y familia por más de una hora, porque no se me permitía ser visto", cuenta con una risa resignada.

A pesar de que la premiere de It Ends With Us, basada en el bestseller de Colleen Hoover, debería haber sido un momento destacado para todo el equipo, el ambiente en el evento se vio ensombrecido por las disputas personales. Baldoni también comentó sobre la discrepancia entre lo que mostraban las alfombras y lo que sucedía detrás, describiendo la situación como "un contraste doloroso entre las sonrisas en las alfombras rojas y la realidad tras bastidores". Además, añadió que espera que los próximos pasos legales permitan "resarcir daños tanto personales como profesionales" y que la "verdad saldrá a la luz".

La batalla legal entre ambos, que se ha convertido en un partido de tenis donde cada uno tiene que lanzar un saque más poderoso que dé la vuelta a la narrativa, continúa desarrollándose tanto en vías legales como en la opinión pública.

Con la disputa lejos de resolverse, queda por ver cómo este conflicto afectará a las carreras de todos los involucrados.