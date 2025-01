Todos los bombazos de la contrademanda de Justin Baldoni a Blake Lively (y Ryan Reynolds)

Las redes sociales y los medios están al rojo vivo tras la reclamación legal publicada por Blake Lively a finales de 2024, en la que acusó públicamente a Justin Baldoni de comportamientos poco éticos en el mundo del cine. La controversia ha crecido exponencialmente, y ahora Baldoni ha respondido de manera contundente con una nueva demanda presentada en cuanto han reabierto los juzgados tras en el Año Nuevo.

El actor y director, conocido por su papel en Jane the Virgin, acusa directamente a su co-star de It Ends With Us y, de manera secundaria, a su marido Ryan Reynolds, de difamación, interferencia contractual y manipulación de testigos clave.

Los cargos

La demanda incluye múltiples cargos graves, entre ellos:

Difamación: Baldoni afirma que Blake Lively orquestó una campaña de desprestigio en los medios, tachándolo de "no apto" para liderar ciertos proyectos cinematográficos de gran presupuesto.

Interferencia contractual: Se alega que Lively y Reynolds intentaron influir directamente en un importante acuerdo de producción que Baldoni tenía cerrado con un estudio de Hollywood, buscando deslegitimar su posición como director.

Manipulación de testigos: Baldoni afirma que Lively habría coaccionado a múltiples testigos clave para que respaldaran sus reclamaciones iniciales.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

Acusaciones explosivas

Entre los aspectos más destacados del documento presentado por Baldoni, se encuentran:

Una serie de correos electrónicos filtrados en los que Lively presuntamente llama a Baldoni "un riesgo financiero" y "una amenaza creativa" en el contexto de un importante proyecto.

en los que Lively presuntamente llama a Baldoni "un riesgo financiero" y "una amenaza creativa" en el contexto de un importante proyecto. Alegaciones de que Reynolds , aunque no directamente acusado en este caso, respaldó a su mujer en reuniones clave con ejecutivos de la industria llegando a ponerse a gritar y con ademán agresivo con Baldoni.

, aunque no directamente acusado en este caso, respaldó a su mujer en reuniones clave con ejecutivos de la industria llegando a con Baldoni. La inesperada revelación de que el conflicto está vinculado a una disputa por el control de un remake ambicioso de un clásico del cine, un proyecto que ha generado tensiones debido a la magnitud de su presupuesto y las expectativas creativas.

Hugh Jackman, Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni | Getty/Gtres

Baldoni responde a las acusaciones de Blake

Ante las graves acusaciones presentadas por Blake Lively, que incluyen alegaciones de acoso sexual, entrar a su tráiler sin permiso mientras estaba desvestida y hacer comentarios ofensivos relacionados con su peso, Justin Baldoni ha negado categóricamente cada una de ellas.

En un comunicado de su equipo legal, Baldoni asegura que estas acusaciones son "totalmente infundadas" y parte de una "estrategia de desprestigio para dañar su reputación profesional". Según los documentos de la demanda, Baldoni también planea presentar pruebas que desmienten estas afirmaciones, incluyendo testigos presenciales que contradicen los relatos de Lively.

Baldoni declaró que "respeta profundamente a sus compañeras de industria" y que nunca ha cometido ninguna de las acciones que se le imputan. Además, calificó como "devastador" el impacto emocional y profesional que estas acusaciones han tenido en su vida personal y carrera.

Blake Lively y Justin Baldoni en It End's With Us | Cordon Press

Cuál es el siguiente paso

El caso promete ser una de las batallas legales más comentadas de los últimos tiempos. Actualmente, la pelota está en el tejado de Blake Lively y Ryan Reynolds, quienes deberán decidir si responden formalmente en los tribunales o buscan llegar a una solución extrajudicial. Se espera que la defensa de Lively presente una contrademanda o una moción para desestimar las acusaciones de Baldoni.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

Por otro lado, Justin Baldoni tendrá que entregar pruebas sólidas que respalden sus acusaciones, además de preparar una estrategia legal que desmonte los reclamos originales de Lively. Según los expertos legales, la audiencia preliminar programada podría ser clave para determinar si este caso avanza hacia un juicio completo o si las partes deciden negociar en privado.

Con ambas partes recurriendo a abogados de alto perfil, los próximos pasos incluirán la presentación de pruebas y testimonios, lo que podría exponer detalles impactantes sobre las tensiones dentro del corazón de Hollywood.

Desde luego en lo que a la cultura popular se refiere si el caso llega a los tribunales estaremos ante el juicio del año.