Las dos hijas de Brooke Shields de 19 y 22 años que han heredado su gran belleza

Brooke Shields, uno de esos nombres que atraviesan generaciones, tuvo sus inicios en el mundo del espectáculo como niña prodigio, y después se consolidó como actriz, modelo, escritora y madre. Shields ha sabido equilibrar la fama con la vida personal haciendo parecer que esto es algo fácil.

La estrella de cine tiene 60 años, pero a los 11 meses ya era modelo, y a los 12 añosprotagonizó la película Pretty Baby, que creó mucha controversia, donde interpretaba a una niña que crecía en un burdel en Nueva Orleans. Después llegaron los éxitos mundiales de El Lago Azul y Endless Love, que la catapultaron como un icono adolescente en los años 80.

En lo sentimental, Brooke tuvo un breve pero muy mediático matrimonio con el tenista Andre Agassi que duró dos años. Sin embargo, el amor definitivo llegaba poco después, cuando conoció al guionista y productor Chris Henchy.

Se casaron en 2001 y desde entonces han formado una de las parejas más sólidas de Hollywood. Juntos son padres de dos hijas: Rowan, nacida en 2003, y Grier, de 2006.

La mayor se ha graduado a sus 22 años, la misma edad que tenía su madre cuando se graduó en Literatura francesa, y la pequeña se está formando en el mundo del modelaje.

A la actriz, que cuenta con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, le gusta compartir su orgullo familiar en redes y lo hace de forma natural.

"¡¡Cuidado mundo, aquí viene ella!! ¡Lo hizo! Muy orgullosa de ti, Rowan - nuestra graduada universitaria", publicaba la norteamericana junto a una foto familiar y otra de su hija recién graduada.

"El papá del siglo sorprendió a @grierhhenchy por su cumpleaños... ¡Pero realmente me sorprendió a mí y a @rowanhenchyy también! Todos lloramos... dijo que solo era un vuelo", compartía la actriz por el cumpleaños de su hija con un vídeo que derrochaba ternura, a parte de la publicación que dedicó exclusivamente a la felicitación de Grier.

Prueba del vínculo tan fuerte que tiene con sus hijas, a las que ha criado con los pies en la tierra, es el tatuaje que tienen juntas de una mariquita; o cuando Grier usó uno de los vestidos de novia de su madre, el de la boda con Andre Agassi, para su graduación de secundaria.

Brooke ha hablado abiertamente de los desafíos que enfrentó para convertirse en madre, incluyendo su lucha contra la depresión postparto, un tema que visibilizó en su libro Down Came the Rain.

Shields continúa activa en su carrera como actriz, modelo y empresaria, pero hoy en día su mayor orgullo está en la familia que ha construido junto a Chris Henchy.