Julia Roberts confiesa por qué ha estado 20 años alejada de las comedias románticas

La comedia romántica tenía los nombres y apellidos de Julia Roberts, quien se convirtió en uno de los mayores iconos del cine en los años 90 gracias a sus papeles, sobre todo, en estas películas.

La actriz fue una de las máximas exponentes de este género con cintas como 'Pretty Woman', 'La boda de mi mejor amigo' o 'Notting Hill', y otras más recientes que ha ido haciendo a lo largo de los años como 'Historias de San Valentín', 'Come, reza, ama' o 'Larry Crowne, nunca es tarde', de una calidad menor según la crítica.

Hace años que no destaca en su filmografía un título de estas características, pero esto va a cambiar en 2022 con el estreno de 'Ticket to Paradise', con George Clooney, y que tiene los ingredientes para triunfar.

Por ello, ha explicado a The New York Times el motivo por el que ha estado alejada de este género: "La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacer una".

"Esta es la cuestión: si hubiera pensado que algo era lo suficientemente bueno, lo habría hecho", ha asegurado. "Pero también tuve tres hijos en los últimos 18 años. Eso sube el listón aún más porque entonces no solo pienso en si el proyecto será bueno, también pienso en cuadrar los horarios de trabajo con mi esposo, el de la escuela de los niños y las vacaciones de verano", ha comentado sobre el escollo de no disponer de suficiente tiempo.

Además, ha apuntado que el preciso hecho de tener hijos le ha provocado la "responsabilidad" de ser más "creativa" con sus trabajos: "A medida que crecen , y particularmente con mi hija, tengo un sentido de la responsabilidad de mostrarles a mis hijos que puedo ser creativa".

Así pues, los fans podrán seguir disfrutando de estas películas en su carrera siempre que le llegue un buen guion.

¿De qué trata la próxima película de Julia Roberts?

Como hemos mencionado, su próximo film se llama 'Ticket to Paradise', en la que da vida a una madre divorciada que viaja a Bali junto a su marido, al que da vida George Clooney, para evitar que su hija, interpretada por Kaitlyn Dever, se case y cometa el mismo error que sus padres 25 años atrás.

Sobre la película, la actriz dijo: "Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de 'Notting Hill' o el nivel de diversión loca de 'La boda de mi mejor amigo', lo hubiera hecho. Eso ha pasado con esta película que acabo de hacer, que escribió y dirigió Ol Parker".

En principio, está programada para estrenarse en otoño de este año y sobre su compañero de reparto ha dicho que fue indispensable para que aceptara este proyecto: "Esto solo funciona si eres George Clooney. Pero George sintió que solo funcionaría conmigo".

