El tema que Julia Roberts no quiere hablar con sus hijos para "no hacerles un lío"

Julia Roberts lleva casada desde 2002 con Danny Moder, un cámara que conoció en el rodaje de 'The Mexican', película que protagonizó junto a Brad Pitt. Durante su matrimonio, han tenido dos mellizos llamados Hazel y Phinnaeus, de 17 años, y a Henry, de 14.

Poco a poco, parece que está levantando el veto a hablar de su vida privada, pues siempre ha sido muy hermética respecto a ella. Ahora, sus hijos son adolescentes e incluso ya han hecho aparición en distintas galas y la actriz publica fotos de ellos en redes sociales.

La estrella es una madre devota preocupada por la educación de sus hijos, pero hay un aspecto del que no quiere enseñarles nada. La actriz de 54 años ha dicho que le preocupa asesorarles en cuestiones de belleza para "no hacerles un lío".

"Es un tema interesante, porque no quieres confundirlos", se explicó. "No quieres que se den cuenta de algo que sería mejor si no lo supieran", advirtió. Roberts, de esta forma, se muestra cauta respecto a imponerles una visión de la apariencia en un mundo del que ella es musa gracias a sus colaboraciones con distintas marcas de cuidados estéticos.

De igual modo, se cuestiona respecto a la vestimenta de ellos, creyendo que es mejor que tomen sus propias decisiones, según ha recogido el Daily Express.

No obstante, en 2017 sí señaló a People que eso no quiere decir que descuiden su higiene: "Mientras todos huelan bien y tengan una sonrisa en la cara, ¡eso sí es un régimen de belleza!".

Julia Roberts protagoniza una nueva serie en la que luce irreconocible

Julia Roberts y Sean Penn formarán matrimonio en 'Gaslit', su nuevo proyecto. Este thriller político sitúa sus acontecimientos en plena década de los 70 cuando estalló el caso Watergate. Basado en hechos reales, la serie mostrará cómo el personaje de Julia Roberts, Martha Mitchell, se abre paso en medio de una sociedad controlada por hombres y altamente misógina. Ella fue la primera persona en denunciar públicamente el escándalo Watergate.

Para ello, la actriz se sometió a un trabajo de caracterización y en el tráiler aparece con un peinado acorde a la época, cubierto de laca y algo abultado, presentando un aire sureño.

Seguro que te interesa:

El inesperado debut de la hija de Julia Roberts en la alfombra roja de Cannes donde se ve que ha heredado la belleza de su madre