La sorprendente decisión de Keira Knightley sobre Piratas del Caribe que enfadará a los fans

Han pasado 22 años desde que el mundo conociera a Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra. El taquillazo de Disney revolucionó el cine de aventuras y regaló a la industria de Hollywood a una joven Keira Knightley, quien ahora ha revelado su problema con la franquicia.

Si bien la actriz volvió en cuatro de sus cinco secuelas (en la quinta, apenas con un breve cameo), parece que no es una época de su carrera con la que se sienta especialmente a gusto. Y es que, según ha contado en una reciente entrevista, jamás las ha visto.

Mientras los fans ponían la saga de piratas en un pedestal, la intérprete prefería ignorarlas. Todo ello porque, en la primera entrega, los planos escogidos por el director Gore Verbinski no fueron muy satisfactorios para Keira, ya que le hacían la "cara grande".

Keira Knightley en Piratas del Caribe | Disney

"Siento que se ve demasiada cara", comenta: "Hay muchísima cara. Primeros planos enormes de la cara. Nadie necesita verlo".

De hecho, la actriz ha ido más allá y también ha hecho referencia a otra de sus películas más famosas: Love Actually, la cual solo vio en su preestreno.

"Solo he visto Love Actually una vez. La vi en la premiere y no la he vuelto a ver", explica: "Creo que tenía 18 años; así que vi Love Actualy hace más o menos 20 años".

Se trata de una de las películas navideñas por excelencia (con perdón de Jungla de cristal) y, para muchos, verla es parte de la tradición festiva año tras año. Sin embargo, Keira no forma parte de este grupo de gente apasionada, sino más bien todo lo contrario.

Los comentarios los ha hecho mientras presentaba su primer libro infantil: I love you just the same. Una nueva reinvención en su trayectoria que ha querido sumar a los nuevos proyectos en el cine o incluso en audiolibros.

Por otro lado, la sexta entrega de Piratas del Caribe lleva tiempo dando vueltas en los despachos de Disney y el regreso de su elenco original estaría más cerca que nunca. Ahora bien, teniendo en cuenta las palabras de Keira Knightley, es muy poco probable que la veamos en las butacas de las salas de cine si llegara a estrenarse.