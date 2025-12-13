Hailee Steinfeld anuncia que está embarazada y espera su primer bebé con su marido, Josh Allen

Hailee Steinfeld y la estrella de la NFL, Josh Allen, comenzaron a salir de forma discreta a comienzos de 2023 hasta que hicieron pública su relación en julio de 2024.

Apenas unos meses más tarde, Allen le propuso matrimonio a la actriz de la serie Ojo de halcón y la pareja confirmó su compromiso el pasado 31 de mayo en una boda celebrada en California.

Casi tres años después de esta historia de amor, ambos han anunciado que serán padres por primera vez.

Josh Allen y Hailee Steinfeld | Cordon Press

Este 12 de diciembre, Hailee Steinfeld reveló que están esperando su primer bebé a través de un cariñoso vídeo compartido en Instagram, en el que Allen besa su vientre.

La pareja no ha informado aún el sexo del bebé ni la fecha prevista de nacimiento, aunque el embarazo aún es incipiente.

En una entrevista reciente con Bustle, Steinfeld habló de su relación y su deseo de tener hijos: "Esa paz interior que sientes, esa roca, esa parte sólida y constante de tu vida es indescriptible. Literalmente, le doy gracias a Dios todos los días por haber encontrado a mi media naranja, y es lo mejor del mundo. La vida tiene sentido. Todo tiene sentido. Siento que estoy alcanzando la versión que siempre soñé ser, algo que tiene mucho que ver con estar con él".

Al ser preguntada si estaba pensando en tener hijos, la actriz de Valor de ley respondió: "Por supuesto".

En las próximas semanas, Steinfeld será uno de los rostros que más veremos en la temporada de premios gracias a su papel en Los pecadores (Sinners) en la que da vida a Mary.