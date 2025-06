Amber Heard retoma su carrera de actriz tras las polémicas con Johnny Depp con un proyecto que nadie veía venir

La carrera de Amber Heard se vio drásticamente interrumpida tras las polémicas acontecidas con Johnny Depp en 2023. Su última aparición en la gran pantalla, Aquaman: El reino perdido, quedó ensombrecida por el juicio con su expareja. Han pasado ya dos años desde entonces y ahora parece que está preparada para volver a los focos.

Sin embargo, no hablamos de los mismos focos a los que nos había acostumbrado hasta la fecha. Amber Heard deja de lado el séptimo arte para subirse a un escenario y protagonizar la obra 'Spirit of the People' del dramaturgo Jeremy O. Harris, según confirma Variety.

Amber Heard en Madrid | Gtres

El estreno se producirá este mismo año, concretamente en el 2025 Williamstown Theatre Festival. Se trata de una de las congregaciones teatrales más prestigiosas de Estados Unidos: una antesala para muchas producciones de cara a su salto a Broadway. Ahora, en su edición número 71, el Williamstown Theatre Festival acogerá a Amber Heard, que se pondrá bajo las órdenes de la directora Katina Medina Mora de forma inminente.

Por lo tanto, no solo hablamos del regreso de Heard al mundo de la interpretación; sino también de su vuelta a Estados Unidos tras haberse refugiado en España y asentado en Madrid junto a sus hijas. Un proyecto que narra, según su sinopsis oficial, "las incómodas verdades sobre la tierra y el significado de su destrucción".