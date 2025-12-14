El tenso encuentro de Jacob Elordi con un paparazzi: "Me haces la vida muy difícil"

Jacob Elordi está siendo uno de los rostros más buscados por las cámaras. El actor ha recibido elogios por su interpretación en Frankenstein y próximamente protagonizará la temporada 3 de Euphoria.

Sin embargo, el pico más alto de su popularidad también está conllevando aspectos negativos, como la intromisión de los paparazzi en su vida privada.

Jacob Elordi en París | Gtres

El pasado 10 de diciembre, el intérprete de 28 años tuvo un intercambio de palabras con un fotógrafo mientras intentaba mantener un perfil bajo en medio de sus viajes en la estación Gare du Nord, tal y como se ve en un vídeo compartido en redes.

Cuando el fotógrafo le dijo: "Jacob, te amamos", la estrella se quitó uno de sus auriculares y respondió: "Me haces la vida muy difícil".

Cuando el fotógrafo reiteró: "Te amamos", Elordi respondió: "No te amo", y añadió una vez más: "Haces que sea realmente difícil para mí vivir". El actor de Saltburn finalmente pudo alejarse del paparazzi cuando se subió a un ascensor acompañado de su escolta.

Cabe recordar que durante el pasado festival de Venecia, el actor también protagonizó una situación similar en la alfombra roja, siendo tachado de altivo.

Los fans han tenido palabras de apoyo para Elordi, que también ha recibido críticas por su comportamiento.