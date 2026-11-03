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LA SEXTA PELÍCULA

Johnny Depp asegura que solo volvería a Piratas del Caribe por una razón

El actor Johnny Depp ha hablado sobre la posibilidad de hacer Piratas del Caribe 6 y volver a encarnar a Jack Sparrow a lo que ha asegura que hay solo una razón para que eso suceda.

Johnny Depp como Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe'

Vídeo: Getty | Foto: Disney

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Piratas del Caribe estrenó su primera película, La maldición de la perla negra, en 2003. Ahí, nacía una de las sagas más taquilleras de la historia.

En 2017 se rodó la última cinta hasta la fecha, La venganza de Salazar. Pero desde hace años se está especulando sobre la posibilidad de que llegue a las salas una sexta película.

Ahora, Johnny Depp ha hablado sobre esta posibilidad con Entertainment Tonight a lo que ha dicho: "Si las cosas están exactamente como deben estar en lo que respecta a cómo van a culminar la historia de Piratas del Caribe. La única participación que realmente quiero tener, de verdad, es simplemente despedirlos de la mejor manera posible".

"Trabajaría con Bruckheimer mañana mismo para lo que sea. No importa... si es Jerry, confío en él. Tenemos una profunda amistad", termina diciendo.

Unas palabras con las que deja abierta una posibilidad a que Piratas del Caribe 6 sea una realidad.

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