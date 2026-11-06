El hijo de Lolita, Guillermo Furiase, se sincera tras su debut como actor: "Pido consejo a mi madre, a mi hermana y a mi prima Alba"

Los genes mandan. Y sino que se lo digan a Guillermo Furiase, que después de años dedicado a la música siguiendo los pasos de su abuela Lola Flores, su madre Lolita Flores, o sus tíos Rosario y Antonio Flores, debuta por la puerta grande en el mundo de la interpretación con un papel protagonista en la película Fiesta Pagäna, un biopic del popular grupo Mago de Öz dirigido por Álvaro Brechnner y que cuenta en su reparto entre otros con Ion Arias, Adrián Lastra, Luis Bondia, Antonio Dechent o Roberto Álamo.

"Ha sido un reto increíble interpretar a Moha en esta peli, un pedazo de elenco de actores, un pedazo de director, la verdad que ha sido una experiencia, vamos, inolvidable para mí y espero que se repita" ha expresado pletórico durante la première del film en el Cine Capitol de Madrid, en la que como no podía ser de otra manera estuvo arropado por su madre y por su hermana Elena Furiase.

Como reconoce, "al final naces en una familia que estás acostumbrado a los micros y a los focos, sí, pero nada que ver. Este es un trabajo que requiere mucho esfuerzo mental, mucha disciplina, en fin, es un reto como persona increíble, es algo muy distinto a la música... Vergüenza tenemos poco en esta familia, pero vamos, nada que ver. O sea, es un trabajo de muchas horas de trabajo, nunca valga la redundancia".

"He ido aprendiendo día a día con los compañeros, porque claro, voy a algo, un mundo nuevo, bueno, entre comillas, pero no sabes cómo va a ser el rodaje, y ha sido tres meses de rodaje, con mucha improvisación, con una dinámica muy distinta a la que la gente está acostumbrada, porque el director trabaja de una forma peculiar y muy buena, aprendizaje día tras día, y se me ha pasado volando, no me he dado ni cuenta de lo que hemos hecho, que es un pedazo de trabajo, la verdad" ha añadido orgulloso.

En su estreno como actor, confiesa, ha pedido recomendaciones tanto a su madre, como a su hermana y a su prima Alba Flores: "Siempre se pide consejo, siempre se pide con mi madre, con mi hermana, con mi prima, las que son actrices, y se dedican a esto, al final siempre te ayudan. 'Tengo dudas con esto'... pero no mucho, ya cuando estás en el rodaje día a día, ya como que te metes de lleno en eso. Los compañeros son los que más te ayudan, son consejos normales, como los que darías tú con alguien cocinando, le pongo más sal a esto o le pongo menos, ¿no?".

El inicio de una carrera que le gustaría continuar, ya que aunque "estoy con la música a muerte porque está dentro de mí y forma parte de mi vida, tenga mucho éxito o no que me da igual, me quiero dedicar a esto de lleno. Lo veo como algo que rellena mucho, y es una satisfacción cuando terminas este tipo de trabajo. La vida ya decide, pero si ahí vienen nuevas oportunidades, pues mira, genial". "Ojará que suene el teléfono" ha confesado.