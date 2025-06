Johnny Depp se sincera sobre su paternidad y por qué está triste con sus hijos: "Tengo síndrome del nido vacío"

Johnny Depp no se caracteriza especialmente por la buena suerte en su vida romántica. La historia con la actriz Amber Heard se ha convertido en una sombra que le sigue persiguiendo incluso tres años después del juicio por difamación.

Aunque no le gusta hablar del tema, el protagonista de Piratas del Caribe contaba cómo se sintió utilizado para el movimiento del MeToo durante su batalla legal con Heard y lo mal que le pasó con las personas que le "traicionaron" en el proceso.

Pese a que el actor esté en un mejor momento, ha reconocido que su mejor época fue en la que criaba a sus hijos con su expareja Vanessa Paradis en el sur de Francia: "Es el único sitio en el que me he sentido en casa".

Johnny Depp y su hija Lily-Rose Depp | Cordon Press

En una entrevista con The Sunday Times, Johnny ha confesado que lo que más echa de menos de la infancia de sus hijos, Lily-Rose y Jack Depp, es que le llamasen "papa".

"Yo era 'papa'", recuerda el actor explicando que le llamaban así literalmente pese a su habla inglesa. "No puedo explicar cuánto me encantaba que me llamasen 'papa'. Después, de repente, 'papa' se fue por la borda y ya me llamaban 'dad'", se lamenta, haciendo una comparación con que 'papa' en inglés es más cercano y cariñoso que 'dad', algo así como papi y papá en castellano.

"Pero 'papa' era genial y me estoy haciendo lo suficientemente mayor para que 'papa' vuelva", deja caer. "Algún hijo de p*** va a tener que llamarme 'papa'", bromea, conservando esperanza en que sea el mote que le digan sus nietos.

Depp lamentaba el hecho del paso del tiempo: "Los años se alejan de nosotros, ¿no? [...] Tengo el síndrome del nido vacío", confiesa.

El actor, que está trabajando en su nuevo proyecto Day Drinker con Penélope Cruz, vive entre Londres y las Bahamas; mientras sus hijos, que tienen 26 y 23 años, hacen su vida, Lily-Rose como modelo y actriz y Jack como camarero en Europa.