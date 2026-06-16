Joe Alwyn, del discreto silencio con Taylor Swift a ser pillado con la chica de moda: sus fotos besando a Sarah Pidgeon de Love Story

Después de más de tres años sin que se le relacionara públicamente con nadie, Joe Alwyn vuelve al foco por su vida sentimental. El actor británico ha sido pillado este fin de semana junto a Sarah Pidgeon en Nueva York besándose y en actitud cariñosa.

Según se aprecia en las fotos, ambos disfrutaron de una salida por la ciudad en un ambiente muy relajado. Vestían de manera informal, con vaqueros y camisetas, y en varios momentos se mostraban muy cariñosos caminando abrazados.

Hace ya unos días que la cuenta DeuxMoi empezó a hacer sonar las alarmas de que habían sido vistos por Brooklyn, pero ahora ha llegado la confirmación irrefutable en forma de imágenes.

Para Pidgeon, de 29 años, este momento coincide con el ascenso meteórico de su carrera. La actriz se ha convertido en uno de los nombres más comentados gracias al éxito de Love Story dando vida a Carolyn Bessette. A pesar de la creciente popularidad, siempre ha llevado su vida privada con mucha discreción y nunca ha hablado públicamente sobre sus relaciones.

En el caso de Alwyn, su última relación conocida fue, por supuesto, Taylor Swift. El actor, de 35 años, mantuvo una relación con la cantante durante seis años que se terminó en 2023, y es la primera vez desde entonces que se le conoce otro vínculo romántico.