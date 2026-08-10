Antonio Banderas habla de Melanie Griffith como "su mejor amiga" tras 11 años divorciados: "Es muy saludable"

Antonio Banderas y Melanie Griffith pusieron fin a su matrimonio hace más de una década, pero su relación está muy lejos de haber terminado mal. El actor ha confesado que siguen manteniendo una estrecha amistad y que continúan compartiendo divertidos momentos cada vez que tienen la oportunidad de encontrarse.

"Si no es mi mejor amiga, es una de mis mejores amigas", ha asegurado Banderas en una entrevista con People. El intérprete ha explicado que ambos suelen verse cuando él viaja a Los Ángeles y que disfrutan pasando tiempo juntos pese a haberse divorciado en 2015.

"Cuando voy a Los Ángeles, nos reunimos igualmente y nos divertimos mucho. Nos reímos y es algo muy saludable", ha señalado. El actor considera que la forma en la que han construido su relación después de separarse también ha sido especialmente positiva para sus hijos.

Stella del Carmen, Melanie Griffith y Antonio Banderas | Gtres

Banderas y Griffith se conocieron en la gala de los Oscar de 1989, aunque su historia de amor comenzó años más tarde, después de trabajar juntos en la comedia romántica Two Much. La pareja se casó en mayo de 1996 y en septiembre de ese mismo año nació su hija, Stella Banderas.

Tras casi dos décadas de matrimonio, Griffith solicitó el divorcio en junio de 2014 y la separación quedó formalizada a finales de 2015. A pesar de ello, los dos actores consiguieron evitar un enfrentamiento público y conservar el cariño que se tenían.

Preguntado por el secreto de su buena relación, Antonio Banderas reconoce que no existe una fórmula concreta, aunque destaca la sinceridad que mantuvieron durante el matrimonio y también en el momento de separarse.

"Cuando éramos pareja y cuando nos separamos siempre fuimos muy sinceros", ha explicado. "Salimos de nuestra relación de una manera agradable, y eso fue muy importante para los niños y también para nosotros".

El actor también ha elogiado a Melanie Griffith como madre, definiéndola como "increíble". Además de Stella, Banderas mantiene una relación muy cercana con los otros hijos de la actriz, especialmente con Dakota Johnson y Alexander Bauer, a quienes ayudó a criar durante su matrimonio.

Antonio Banderas, Stella Banderas y Melanie Griffith | Instagram @melaniegriffith

"Los veo florecer y convertirse en buenas personas", ha expresado sobre la familia que formaron juntos. Esa cercanía volvió a quedar patente en abril, cuando Banderas y Griffith fueron fotografiados del brazo tras cenar juntos en Los Ángeles. Ese mismo mes también posaron con Stella y su marido, Alex Gruszynski.

Aunque sus caminos sentimentales se separaron hace once años, Antonio Banderas y Melanie Griffith han logrado transformar su matrimonio en una amistad que ambos siguen cuidando. Una relación familiar que, según el actor, se sostiene gracias al cariño, la sinceridad y las risas que todavía comparten.