Joe Alwyn reaparece: su publicación en medio del revuelo por el nuevo álbum de Taylor Swift y los rumores de terceras personas

Joe Alwyn es uno de los actores más privados de Hollywood y siempre se ha enorgullecido de llevar una vida fuera del ojo público, pese a protagonizar grandes proyectos como La Favorita junto a Emma Stone o la serie Conversaciones entre amigos.

Pero si hay algo por lo que ha estado en el foco de atención en los últimos años, es sin duda por su longeva relación con la estrella Taylor Swift, que terminó el año pasado.

Aunque los swifties no han parado de especular sobre las razones de su ruptura, muchos detalles están saliendo y saldrán pronto a la luz con el nuevo disco de la artista, The Tortured Poets Department.

Taylor Swift y Joe Alwyn | Cordon Press

Aunque Swift se encuentra en plena gira de su Eras Tour, confesó sobre el escenario que este álbum es el que más ha "necesitado" hacer nunca y que le ha ayudado a lidiar con lo que estaba pasando durante los meses del año pasado, presumiblemente su ruptura tras una relación tan larga. Y más si, como parecen apuntar las pistas de los temas, ha habido algún que otro agravio por parte de Joe.

Los swifties no han tardado en encontrar referencias como el hecho de que Joe tiene un chat de grupo llamado The Tortured Man Club (con Paul Mescal y Andrew Scott, nada menos), lo que sería un claro guiño. Otras narrativas como las referencias a Clara Bow, rumores de infidelidad por parte de Joe con la actriz Emma Laird, y un sinfín de detalles que, conociendo a Taylor, no están ahí por casualidad.

Después de las oleadas de críticas que han recibido Jake Gyllenhaal o John Mayer por las regrabaciones de Taylor Swift -y eso que se trataba de relaciones de hace muchos, muchos años- es de esperar que Alwyn será el siguiente. Y curiosamente, para ser tan sumamente privado, el actor ha escogido este momento para volver a Instagram con una publicación llena de imágenes de su vida en los últimos meses.

Joe no publicaba desde septiembre del año pasado, pero ciertamente no había estado mucho más activo en las redes desde 2022, donde tuvo que promocionar varios proyectos.

En las imágenes, que puedes ver en el carrusel, muestra desde memes a un perro o una divertida foto en la que hace photobomb a Brian Cox de Succession. Los comentarios de sus posts están desactivados.

Aunque este álbum sin duda remueve dolores del pasado, lo cierto es que en la actualidad Taylor Swift está viviendo su mejor vida y ha encontrado de nuevo el amor con Travis Kelce, en una relación radicalmente diferente y muy pública, como pudimos ver con su trama de ensueño cuando el jugador ganó la Super Bowl, tienes todos los detalles en el vídeo.