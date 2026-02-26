Jessie Buckley revela su emocionante encuentro con Cillian Murphy: "No lo olvidaré jamás"

Jessie Buckley, una de las actrices irlandesas más destacadas del momento, se ha alzado recientemente con el BAFTA a mejor actriz protagonista por su papel en Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao.

Ahora, la interprete ha reflexionado sobre ese instante durante su aparición en The One Show. Buckley asegura que el momento junto a Cillian Murphy fue especialmente significativo para ella y que la velada ha estado marcada por la emoción.

"Ha sido mucho para asimilar en los últimos días, pero acercarme a alguien que conozco y reconozco…", explica la actriz al recordar cómo ha vivido la entrega del premio: "Quien es irlandés y es un actor al que respeto y admiro profundamente, y compartir ese momento con él fue un momento realmente especial y no lo olvidaré. Quizás me tomé unas cuantas margaritas".

Durante su discurso de aceptación en la gala, Buckley ha repasado con emoción su trayectoria personal y profesional desde sus inicios: "Es un honor increíble. De pequeña, jamás pensé que me permitirían hacer una película, pero aquí estoy", afirmaba sobre el escenario. La actriz recordaba también una anécdota de sus primeros pasos en la industria: "Cuando llegué a casa de mi agente Lindy King en Londres, tenía un bronceado artificial muy intenso, pendientes de aro blancos, una falda y un vestido de lunares rojos y tuve la audacia de decirle que soñaba con algún día ser algo así como Judi Dench".

Buckley ha agradecido el apoyo recibido a lo largo de su carrera y reivindica la influencia de las mujeres que la han acompañado en el camino: "No sé cómo en… ¡Por Dios! ¡Incluso soñó que era posible! Gracias, Lindy, por animarme siempre a ser desobediente, curiosa y humana", expresaba, antes de añadir: "Esto realmente pertenece a las mujeres que me han enseñado y continúan enseñándome cómo hacerlo de manera diferente".

Hamnet, con Jessie Buckley y Paul Mescal | Universal Pictures

La actriz, que ya figura como una de las favoritas de la temporada de premios, también reconoció el trabajo de sus compañeras nominadas y protagonizó un momento espontáneo al darse cuenta de que había olvidado mencionar a una de ellas: "¿A quién he dejado fuera?", preguntaba al público, para después añadir: "Estoy asombrada por todas sus increíbles actuaciones, gracias".

El cierre de su intervención estuvo dedicado a su faceta más personal, con un mensaje dirigido a su hija: "Me gustaría compartir esto con mi hija, es el mejor papel de mi vida ser tu madre", concluía entre lágrimas, arrancando uno de los momentos más emotivos de la gala.