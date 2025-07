El mensaje de Sarah Michelle Gellar sobre Jennifer Love Hewitt tras evitarse en la premiere de Sé lo que hicisteis el último verano

Casi 30 años después regresanJennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. a la saga que los catapultó a lo más alto interpretando de nuevo a Julie James y Ray Bronson.

La película de Sé lo que hicisteis el último verano llega a los cines este 18 de julio y antes ha tenido lugar la premiere del estreno en Los Angeles donde Love Hewitt y Prinze Jr. coincidieron en la alfombra roja con el resto de miembros del reparto.

Junto a Freddie estuvo su mujer Sarah Michelle Gellar quien interpretó en la primera cinta a Helen Shivers, la mejor amiga de Julie. Pero durante décadas se ha rumoreado que Gellar y Hewitt no se llevaban bien y que se había producido alguna rivalidad entre ellas.

Estos comentarios han renacido de nuevo al ver que Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. no posaron solos juntos en ningún momento durante la alfombra roja y, de hecho, ambos estaban toralmente separados, uno a cada extremo.

Reparto de Sé lo que hicisteis el último verano | Reuters

Además, los fans esperaban un reencuentro entre Julie y Helen pero eso no sucedió. Sarah Michelle ha compartido un post en Instagram del estreno donde publica muchas fotos de la premiere pero ninguna con Jennifer Love Hewitt. Entonces la publicación se ha llenado de mensajes donde escribían:

"No hay foto con J-Love, oooo chica, la pelea es real", "¡Hubiera sido bonito ver una foto del reencuentro entre Helen y Julie!", "Chica, ¿no te cae bien Jen? Cuéntamelo" o "Te amo, pero ¿dónde está Jennifer? Todos esperaban que Helen se reuniera con Julie".

Ante los muchos comentarios Sarah Michelle Gellar ha publicado un mensaje donde aclara la situación: "Para todos los que preguntan: no pude ver a Jennifer Love Hewitt, que está fantástica en la película. Estaba dentro con mis hijos cuando llegó a la alfombra roja. Y, por desgracia, JLH no vino a la fiesta posterior".

"Si alguna vez han asistido a una de estas cosas, es una locura. Lamentablemente, no me saqué fotos con la mayoría del reparto. Pero eso no cambia lo increíbles que me parecen. Por desgracia, algunas cosas solo pasan en la vida real, no en internet", dice quitando importancia a lo sucedido.

Sarah Michelle Gellar y Jennifer Love Hewitt en Sé lo que hicisteis el último verano | Cordon Press

Pero no muchos se han quedado conformes con el motivo que ha dado y, entre muchos comentarios hay uno que le dice: "Independientemente de tus sentimientos personales hacia Jennifer Love Hewitt, es imperativo mantener una actitud profesional. Una fotografía tomada con Jennifer no causará ningún daño, particularmente considerando la anticipación de los fans de la franquicia. Cabe destacar que incluso Freddie Prinze Jr. no se sacó una fotografía con Jennifer, lo que sugiere que la situación no es favorable".

"Hay una fotografía con el nuevo elenco, y se puede observar a Jennifer de pie a un lado del grupo, mientras que Freddie está de pie al otro lado. Es posible que Freddie no se sacara la foto con Jennifer por respeto a ti, ya que eres su esposa, pero es evidente que no tienen una relación cercana. Incluso cuando se estaba filmando la nueva película y te preguntaron sobre algún conflicto entre tú y Jennifer, no parecías estar contenta con la pregunta. Por el contrario, a Jennifer le hicieron la misma pregunta y mantuvo una actitud profesional, elogiándote".

Pasara o no algo entre ambas actrices hace 30 años no lo se sabe pero todo apunta a que no tienen ningún tipo de relación en la actualidad lo que ha hecho que los fans de la saga no hayan podido disfrutar de ver el reencuentro que tanto esperaban.