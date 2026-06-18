Jennifer Lopez revela que perdió la vista por agotamiento extremo y tuvo que ser hospitalizada: "No podía moverme"

Jennifer Lopez ha recordado uno de los sustos más grandes de su carrera. La actriz y cantante ha contado que acabó en el hospital después de llevar más de tres meses trabajando sin parar, una situación que llegó a provocarle problemas de visión y un colapso por agotamiento.

Durante su paso por el podcast SmartLess, la estrella ha echado la vista atrás para hablar de aquella época en la que compaginaba el rodaje de la película Nunca más con el éxito arrollador de su disco J.Lo, mientras encadenaba proyecto tras proyecto sin apenas descansar.

"Cuando estaba haciendo Nunca más, creo que ya llevaba como cuatro películas seguidas. Además, había grabado mi segundo disco, el álbum J.Lo, que fue un éxito enorme. Estaba rodando todos los días durante horas y horas. Después me iba al estudio por la noche y, los fines de semana, tenía promociones, grabaciones de videoclips o cualquier otra cosa. Y recuerdo que ni siquiera me di cuenta de que llevaba unos 98 días seguidos trabajando sin descansar ni un solo día", ha explicado.

Según ha contado, las señales de que algo no iba bien empezaron mientras seguía grabando la película.

"Cada vez que caminaba hacia el set empezaba a notar que el corazón se me aceleraba un poco. Y llegó un momento en el que pensé: 'Vaya qué nerviosa estoy'. Estaba con la niña que aparecía en Nunca más y le dije: 'Lo siento, cariño, hoy me encuentro un poco rara'. Le dije: 'Estoy un poco cansada o algo'. Y ella me respondió: 'No pasa nada, vas a estar bien'. Pero la verdad es que no estaba bien".

"Volví a la caravana y me senté. De repente no podía ver. Era como si algo se hubiera puesto delante de mis ojos y no pudiera enfocar bien. Y tampoco podía moverme", ha recordado.

Junto a ella estaba Arlene, una amiga de toda la vida que además trabajaba como su asistente. "Le dije: 'Arlene, no puedo moverme. No puedo ver'. Y ella me respondió: 'Para ya, Jennifer, me estás asustando'. Entonces le dije: 'No, de verdad que no puedo moverme. Deberías llamar a alguien'".

La artista terminó siendo trasladada al hospital, donde llegó a pensar que estaba sufriendo algo mucho más grave.

"Le pregunté al médico: '¿Me estoy volviendo loca?'. Y él me dijo: 'No. No te estás volviendo loca'".

La explicación estaba en el agotamiento extremo que arrastraba desde hacía meses. Según le explicó el médico, su cuerpo prácticamente se había "apagado" por la falta de descanso.

Además de recordar aquel episodio, Jennifer Lopez también ha hablado sobre su vida familiar y asegura sentirse muy orgullosa de haber criado a sus hijos "prácticamente sola", unas palabras que para muchos han sonado como una indirecta a Marc Anthony.