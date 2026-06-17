El dardo de Jennifer Lopez a Marc Anthony al decir que ha criado a sus hijos sola: "Ha recaído sobre mis hombros"

Jennifer Lopez ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático tras realizar unas controvertidas declaraciones que apuntan directamente a su exmarido, Marc Anthony.

Aprovechando su comentada aparición en el último episodio del podcast SmartLess, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la actriz se abrió en canal para hablar sobre el orgullo que siente ahora que sus mellizos, Emme y Max, han cumplido 18 años y se preparan para dar el salto a la universidad.

Emme y Jennifer Lopez en una alfombra roja | Gtres

Sin embargo, la conversación cambió de tono cuando la artista de 56 años decidió lanzar un afilado reproche al padre de sus hijos y expareja por su supuesta falta de apoyo en el ámbito familiar: "Es que… pensé: 'Lo hiciste todo tú solita'. ¡Genial! Como si pensaras: 'Tuviste muy poca ayuda', ¿sabes?"

La cantante no ocultó el hecho de subrayar que todo el mérito de la educación de sus hijos ha recaído exclusivamente sobre sus hombros: "Mis dos hijos fueron admitidos en todas las universidades a las que querían ir, ambos obtuvieron becas y están yendo a donde querían. Es increíble. Y ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ​​ser realmente feliz."

Estas sonadas palabras de Jennifer Lopez cobran un significado especial en la actualidad, ya que se producen semanas después de confirmarse que el cantante no asistió a ninguna de las graduaciones de los jóvenes, una sonada ausencia que contrastó por completo con las lágrimas de Jennifer Lopez junto a su hije Oskar en la graduación de su hijo Max.

No es la primera vez que la actriz saca a la luz los trapos sucios de su relación con el cantante, con quien estuvo casada entre los años 2004 y 2014. De hecho, hace tan solo unos meses la propia Jennifer Lopez confiesa que estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony cuando era madre soltera de dos gemelos, desvelando que aquella etapa con los pequeños teniendo apenas tres años fue un auténtico calvario.

Rememorando ese bache emocional durante un show en Las Vegas, JLo relató de forma literal: "Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a dominarlo. En serio, eso no tiene gracia, en realidad fue una época muy difícil".

Jennifer Lopez | Gtres

Actualmente, el panorama vital de ambos artistas no podría ser más opuesto. Tras anunciarse a principios de año su sonado divorcio de Ben Affleck, con quien mantuvo su cuarto matrimonio tras sus fallidas uniones con Ojani Noa y Cris Judd, la polifacética estrella de Office Romance disfruta plenamente de su soltería enfocada en sus proyectos y en el bienestar de sus hijos.

Por su parte, Marc Anthony vive una realidad completamente distinta junto a la modelo de 27 años Nadia Ferreira, con quien contrajo matrimonio en 2023 y con la que se encuentra esperando felizmente el que será el octavo hijo para el veterano cantante.