Jennifer Lawrence responde a la ola de críticas por sus palabras sobre ser la única mujer en una película de acción

Jennifer Lawrence es una de las actrices más aclamadas de Hollywood, y tras unos años de parón y de alejarse de la vida pública, la intérprete vuelve con un nuevo proyecto bajo el brazo, 'Causeway', cuyo avance puedes ver arriba.

Tras haberse casado y ser madre en este parón donde ha intentado mantener su vida personal más privada que nunca, Lawrence vuelve a protagonizar titulares concediendo nuevas entrevistas con la honestidad sin filtros que la caracteriza.

Sin embargo, la última polémica que le ha salpicado ha sido por unas declaraciones en uno de los populares vídeos de Actors on Actors de Variety, donde fue entrevistada, o más bien charló, con Viola Davis.

A raíz de la última película de Viola, 'The Woman King', donde se ha convertido en una estrella de acción, Jennifer reflexionaba:

"Recuerdo que cuando estaba haciendo 'Los juegos del hambre', nadie había puesto nunca a una mujer como protagonista de una película de acción porque no funcionaría, porque nos dijeron que las chicas y chicos se pueden identificar con un protagonista masculino, pero los chicos no se pueden identificar con una protagonista femenina. Y simplemente me hace muy feliz cada vez que veo una película que se estrena y destroza todas esas creencias, y demuestra que simplemente es una mentira para mantener alejada a cierta gente del cine".

Sus palabras han causado revuelo en redes sociales y, aunque muchos han entendido lo que intentaba explicar sobre la poca igualdad entre papeles femeninos y masculinos de acción, otros se han ofendido por la insinuación de que no ha habido personajes de mujeres fuertes y de acción antes que ella.

De hecho la actriz Denise Crosby, de 'Star Trek', le respondía directamente con un ácido mensaje.

"Hey Jennifer Lawrence, gracias por permitirme la oportunidad de agradecer a los muchos chicos/hombres que pudieron identificarse por completo con un personaje fuerte femenino antes de que hubieras nacido siquiera. Estamos unas cuantas... @StarTrek", replicaba.

Finalmente tras la controversia Lawrence ha transmitido su aclaración a The Hollywood Reporter:

"Desde luego eso no es lo que pretendía decir en absoluto. Sé que no soy la única mujer que ha protagonizado una película de acción", afirma.

"Lo que quería enfatizar es lo bien que sienta. Y es lo que intentaba expresar con Viola, que ha atravesado estos antiguos mitos... sobre las charlas que se solían oír sobre este tipo de cosas. Pero fue mi torpeza, y se entendió mal. Estaba nerviosa de estar hablando con una leyenda", termina explicando.

