Jennifer Lawrence revela sin filtros la película que Adele le dijo que no hiciera: "Debería haberla escuchado"

Jennifer Lawrence se convirtió en un tiempo récord en una de las actrices más adoradas de Hollywood gracias a su rápido ascenso en sus papeles y a su espontánea personalidad.

La actriz ha protagonizado incontables titulares con sus comentarios sin filtros, su sinceridad o sus momentos de 'torpeza' en eventos y alfombras rojas, convirtiéndola en un icono con el que la gente se podía identificar.

Sin embargo, y según ella misma ha confesado hace poco, su efecto se fue perdiendo hasta el punto en el que ella no se encontraba bien en su carrera y sentía que se había convertido en "un producto", y que todo el mundo se había cansado de ella (incluida ella misma).

Ahora, en un reportaje con The New York Times titulado '¿Quién es ahora Jennifer Lawrence?', ha confesado la película de la que quizás más se arrepiente.

Y no es otra que 'Passengers', el drama romántico en el espacio que protagonizó con Chris Pratt y no tuvo muy buena acogida.

"¡Adele me dijo que no la hiciera!", revela JLaw con su habitual sinceridad. "Ella lo veía en plan, 'creo que las películas del espacio son las nuevas películas de vampiros'. Debería haberla escuchado", confiesa la intérprete, reconociendo que no le salió muy bien la jugada.

"Fue como, 'Oh no, vosotros estáis aquí porque estoy yo, y yo estoy aquí porque estáis vosotros. Espera, ¿quién ha decidido que esta película era buena?", relata.

Jennifer Lawrence y Chris Pratt en 'Passengers' | Sony Pictures

No es la primera vez que Jennifer reconoce que estaba en 'piloto automático' en esa época. "Todo tenía como un efecto rebote. Estaba reaccionando, en vez de actuando", reconoce en el reportaje.

La amistad de Lawrence con la famosa cantante británica es también uno de los temas que más fascina a Hollywood, pues la protagonista de 'Los Juegos del Hambre' nos ha dado muchas amistades de esas que te explotan la cabeza. Es muy cercana también con Emma Stone o Amy Schumer.

