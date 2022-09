Los fans de 'Los Juegos del Hambre' tienen una fecha apuntada en el calendario: 17 de noviembre de 2023. Será entonces cuando llegue su ansiada precuela 'Balada de pájaros cantores y serpientes'. Una adaptación del libro con mismo nombre de Suzanne Collins, la creadora de este universo ficticio.

La nueva historia nos adentrará en la vida del joven Coriolanus Snow y contará cómo vivía siendo un don nadie en Panem, hasta que vio una oportunidad convirtiéndose en mentor de Lucy Gray Baird, la tributo del distrito 12. En este capítulo sobre los orígenes de Snow, veremos cómo se acaba convirtiendo en el tirano que gobierna Panem con mano dura desde el Capitolio. Como prometía el primer avance "En 2023, el mundo sabrá quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente".

Si hay fans nerviosos por la espera, es de esperar que los actores protagonistas lo estén también por adentrarse en Panem. Por ello, Jennifer Lawrence ha querido enviar un mensaje al reparto, con el que les advierte sobre lo único que deben hacer. Como puedes ver en el vídeo de arriba, la actriz ya ha confesado en alguna ocasión que prepararse para el papel de Katniss Everdeen no fue un camino de rosas precisamente, por todas las secuencias de acción que requerían, y los cambios físicos que tuvo que afrontar.

Pero, todo lo contrario, Jennifer no tiene más que palabras de tranquilidad para el elenco de la próxima película: "Chicos, vais a poder disfrutar mucho. Simplemente pasadlo bien. No os preocupéis por nada'. Así les ha aconsejado la actriz de 'No mires arriba' en la alfombra roja del Festival Internacional de Toronto. Con estas palabras, tras cuatro películas de 'Los Juegos del Hambre', desea a los nuevos actores de la precuela que no se agobien con el reto

Lawrence deja su legado en buenas manos, ya que contará con un variopinto elenco conformado por estrellas como Peter Dinklage, Hunter Schafer o Viola Davis. Por su parte, Lucy Gray Baird estará interpretada por Rachel Zegler, mientras que Tom Blyth será el mismísimo Snow. Estará dirigida por Francis Lawrence, quien ya se encargó de 'En llamas' y de las dos partes de 'Sinsajo'.

Seguro que te interesa:

Jennifer Lawrence relata su aterradora experiencia en un avión: 'Íbamos a morir todos'