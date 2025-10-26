Emma Stone revela cómo preparó a su hija de 4 años al tener que raparse la cabeza para Bugonia

Emma Stone ha desvelado un momento íntimo y humano en su vida personal: cómo habló con su hija de 4 años, Louise Jean, antes de aparecer en público con la cabeza rapada para su papel en su próxima película, Bugonia. Según cuenta, el proceso no fue solo un cambio físico, sino también una labor emocional que implicaba cuidado y complicidad.

Tal y como recoge el USA Today, Stone explicó que, antes de afrontar la transformación completa, se sentó con su hija y le dijo: "Voy a afeitarme la cabeza, ¿no es una tontería y divertido? ¡Podemos hacer lo que queramos con nuestro pelo! Puede cambiar constantemente. Ella dijo: "Vale", y luego se quedó completamente tranquila".

De esa manera, convirtió el momento en una experiencia compartida, reduciendo el riesgo de que la pequeña lo viviese como algo preocupante o extraño. De esta forma, la actriz se aseguraba de que el impacto del nuevo look llegase con tranquilidad.

Emma Stone en el Festival de Venecia | Reuters

La película dirigida por Yorgos Lánthimos sitúa a Stone, que interpreta a Michelle Fuller, en el papel de una mujer poderosa que ejerce como directora ejecutiva de una gran empresa farmacéutica.

En el transcurso de la trama, Michelle Fuller es secuestrada por dos creyentes en teorías de conspiración, quienes están convencidos de que ella es en realidad un ser extraterrestre con intenciones de destruir el planeta.

El estreno está previsto para principios de noviembre.