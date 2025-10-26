Jennifer Lawrence confiesa que le preguntó a Robert Pattinson por la infidelidad y el escándalo de Kristen Stewart

La actriz Jennifer Lawrence ha abierto el baúl de los recuerdos al revelar que le hizo una pregunta directa a Robert Pattinson sobre el controvertido episodio que vivió su ex pareja Kristen Stewart en 2012.

Según contó en una entrevista en el programa The Graham Norton Show, Lawrence recordó con humor cómo rompió el hielo preguntándole a Pattinson por aquel momento en el que la actriz de Crepúsculo fue fotografiada besando al director de cine Rupert Sanders, algo que provocó su ruptura con Pattinson meses después.

"¿Crees que no le pregunté sobre el tuit de Donald Trump sobre la ruptura con Kristen? ¡Claro que sí!", bromeó Lawrence. Y es que, según la actriz, la conversación ocurrió "como tres días después de que salieran las fotos".

Pese a que el tema parecía incómodo, Lawrence aclaró que no pretendía juzgar a Stewart. "Los jóvenes cometen errores", aseguró, restando dramatismo a la pregunta.

Por su parte, tanto Pattinson como Stewart, que estuvo implicada en una de las rupturas mediáticas más comentadas del pasado, han declarado que no se guardan rencor: el actor ha reconocido que mantiene una relación cordial con su ex.