¿Recuerdas a la actriz infantil Mckenna Grace? Así ha cambiado a sus 19 años y no para de trabajar

Mckenna Grace comenzó su andadura en la industria de la televisión en 2012 con la serie de Disney XD Crash y Bernstein. No era la protagonista, de hecho, tardó mucho en tener un rol principal. Ahora bien, tenía 6 años y ya estaba dando sus primeros pasos en una carrera que, hoy en día, resulta imparable.

McKenna Grace en Crash & Bernstein | Disney XD

En aquella época, Mckenna pasó por múltiples series de televisión y películas del momento. Érase una vez, CSI, Crónicas Vampíricas, Independence Day. Contraataque, Frankenstein, Sabrina, Yo Tonia... La lista de papeles secundarios es increíblemente amplia. Sin embargo, fue en 2018 cuando llegó su primer gran rol gracias a Mike Flannagan.

La maldición de Hill House fue todo un éxito y, en ella, Mckenna interpretaba la versión joven de Kate Siegel durante los diez episodios de la ficción de terror.

Mckenna Grace en 'La Maldición de Hill House' | Netflix

No había pasado ni un año y la joven actriz se sumó al UCM para ponerse en la piel de la Carol Denvers de niña. Era 2019 y, no bastante con entrar en la franquicia más fructífera de nuestra era, también participó en Annabelle 3. Todo ello con tan solo 13 años.

El tiempo pasaba y su presencia en el cine y la televisión no se diluía en lo más mínimo. Maligno, El cuento de la criada y Cazafantasmas son algunas de sus intervenciones más destacadas, donde poco a poco iba ganando protagonismo. De hecho, su paso por El cuento de la criada la consolidó notoriamente como una actriz a la que seguir de cerca.

Mckenna Grace en 'El cuento de la criada' | HBO

Su dilatada filmografía nos ha permitido contemplar su crecimiento en directo. La vimos de niña, la vimos de adolescente y hoy la podemos ver de adulta. Y es que Mckenna acaba de cumplir los 19 años y su lista de proyectos es tan amplia como siempre lo había sido.

Su último gran estreno llegó en 2024, con Cazafantasmas: Imperio Helado, en la que compartía reparto con Finn Wolfhard de Stranger Things. No obstante, 2025 es el año más ambicioso de toda su trayectoria.

Mckenna Grace | Cordon Press

Estrenó el drama What we hide, el 29 de octubre estrena Anniversary, dos días después A pesar de ti, a final de año Five Nights at Freddy's 2 y todavía tiene pendiente de confirmar la fecha de estreno de Straight Lies, Slanted y New Years Rev: A Green Day Story. Así es: siete proyectos.

Para cualquiera, esto sería más que suficiente. Pero no para Mckenna, que en 2026 pretende coronarse con su papel en Scream VII y la nueva entrega de Los juegos del hambre. Dos películas al más puro estilo Hollywood en las que cualquiera con su edad soñaría con participar.

Mckenna Grace | Gtres

Lleva más de 13 años trabajando sin descanso y se ha ganado su lugar en la industria a pulso. Acaba de cumplir la mayoría de edad y ya tiene 82 créditos con actriz. Unas cifras que muchos adultos todavía no han alcanzado.

Así que, si todo sigue su curso, podríamos estar ante una de las grandes estrellas de cine del siglo XXI y hemos tenido la suerte de ver su evolución desde que empezó en la industria.