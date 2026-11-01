Jennifer Lawrence asegura que su "ano" nunca volvió a "su sitio" tras dar a luz a dos hijos: "No estás preparada"

Jennifer Lawrence es una actriz que no tiene demasiados reparos a la hora de hablar con naturalidad sobre su aspecto físico o sobre las dificultades que entraña quedarse embarazada.

La intérprete dio la bienvenida a su segundo hijo a principios de 2025 junto a su marido, Cooke Maroney. Y, aunque suele mantener su vida personal de la forma más privada posible, la protagonista de Los juegos del hambre ha reflexionado sobre cómo su anatomía ha cambiado durante el postparto.

Jennifer Lawrence junto a su marido, Cooke Maroney, y sus dos hijos | Gtres

"Tu vagina volverá a su sitio, tu ano no", dijo Lawrence a Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy cuando fue preguntada por qué aspectos como madre la habían dejado "completamente desprevenida". Un aspecto del que ya habló en una otra entrevista cuando aseguró que se iba a operar el pecho porque nada estaba en su sitio.

"No hay vuelta atrás", bromeó Lawrence, refiriéndose a las dolencias que una mujer puede sufrir después del embarazo, incluyendo hemorroides, fisuras anales o distensión del suelo pélvico.

"No estás preparada para nada de esto, y todo el mundo te dice: 'Tus instintos, tus instintos'. No tienes ni idea de lo que estás haciendo", confesó. "Recuerdo que algunas mujeres me decían: 'Podrás distinguir la diferencia entre los llantos'. Y yo les respondía: 'No puedo distinguir la diferencia entre los llantos. Soy una pésima madre'".

La actriz Jennifer Lawrence | Gtres

Junto a ello, Lawrence reveló que está tratando de no dejarse "dominar por la culpa" cuando siente que no está "haciendo lo suficiente" como madre.

"No creo haber llegado nunca a la cama pensando: '¡Guau, Dios mío, soy una madre estupenda!'. Y sé que soy una buena madre. Lo sé. Pero es difícil felicitarse a una misma porque este trabajo es tan importante y quieres tanto a tus hijos que es difícil simplemente decir: 'Buen trabajo', y además puedes oírlo de otras personas", admitió.

Cabe recordar que tras el nacimiento de su segundo bebé, Lawrence sufrió depresión posparto. "Tengo mucho miedo. Todos los días tengo mucha ansiedad. Siento que me persigue un tigre", recordó haber dicho en una terapia en grupo con más madres.